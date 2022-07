5 vragen aan Pascal Mulder van Fraenck

Onlangs sleepte Fraenck een ‘knots van een opdracht’ binnen. Fraenck mag voor de Nederlandse Spoorwegen drieduizend unieke laptoptassen maken van overtollig materiaal uit treinen en afgedankte NS-overalls. FashionUnited wilde weten hoe dat zit en vroeg het Pascal Mulder.

Dit artikel is geschreven door Judith Munster.

Samen met Ratna Ho richtte Pascal Mulder in 2018 Fraenck op. Het modemerk uit Arnhem onderscheidt zich niet alleen door zijn bijzondere tassen en fashion, maar ook omdat de collecties circulair en inclusief tot stand komen. Elk Fraenck-stuk is ontworpen door Ho&Mulder en wordt in het eigen atelier, van oude materialen, vervaardigd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Jullie hebben een mooie opdracht binnen gesleept. Vertel.

“Inderdaad. De NS heeft ons opdracht gegeven om drieduizend laptoptassen, of eigenlijk multifunctionele werktassen, te maken voor het flexwerkende personeel. Het bijzondere is dat de tassen worden gemaakt van restmaterialen van de NS zelf, zoals bekleding van treinbanken en afgedankte overalls van NS-monteurs. Voor ons is dat dus echt een knots van een opdracht.”

Hoe is de opdracht bij jullie terecht gekomen?

“Dat is een leuk verhaal. De NS richt elk jaar een pop-up winkel op het Station van Utrecht in, waar allerlei producten van oud NS-materiaal worden verkocht. Zoals dienbladen van vertrekborden, kastjes van noodremmen en vogelhuisjes van oude treinen. Met die jaarlijkse pop-up store, die maar een week open is, wil NS op een ludieke manier laten zien dat het bedrijf duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Vorig jaar werden wij gevraagd om een product voor de pop-up store te ontwerpen. Het toeval wilde dat we al NS-materiaal in huis hadden, omdat we samenwerken met circulair ontwerper Juan Nibbelink. Zijn werkplaats bevindt zich naast de loods waar de NS allerlei materialen heeft opgeslagen, zoals oude treinbankjes. Van dat materiaal hebben we leuke etuis gemaakt en die vlógen de pop-up winkel uit en waren in no-time uitverkocht. Zodoende raakte ik aan de praat met de NS-duurzaamheidsmanager. Ik liet weten dat we het leuk zouden vinden om meer NS-producten te maken. Zij zou in het bedrijf rondvragen waar eventueel behoefte aan was. Een paar weken later werd ik gebeld door de manager ICT met de vraag of ik een offerte voor drieduizend laptophoezen wilde maken.”

Laptophoezen? Hoe zijn dat tassen geworden dan?

“Als we de aanvraag voor een offerte krijgen, maken we altijd meteen een proefmodel en mooie foto’s. Dat praat een stuk makkelijker. In dit geval zijn de foto’s van het proefmodel zo’n beetje door het hele NS-bedrijf gegaan: van ict-afdeling tot marketing en van HR tot communicatie, tot de directie aan toe. Iedereen was reuze enthousiast, veel mensen dachten mee over het ontwerp en zo werden de laptophoezen langzamerhand complete tassen. Heel wat proefmodellen hebben de revue gepasseerd en uiteindelijk is het een ‘messenger bag’ geworden met verschillende vakken. De body is gemaakt van upcycled zeildoek, de flap van de bekleding uit verschillende NS treinen - voor de kenners: een SLT, een Virm en een Buffel trein - en de binnenzak van overalls. De tassen zijn bestemd voor NS-medewerkers die flexibel werken en vaak de laptop van huis naar werk mee sjouwen en andersom.”

Hoe gaat het verder met Fraenck?

“Heel goed. Vorig jaar merkten we wel dat de opdrachten niet meer vanzelf naar ons toe kwamen. Dat was jarenlang zo geweest. Dat heeft ons ertoe aangezet om een goede sales structuur op te tuigen. Door actief te acquireren, zoals hierboven beschreven, kregen we meteen meer en grotere orders. De opdracht voor de NS heeft er bijvoorbeeld, via via, toe geleid dat we alweer een volgende grote opdracht binnen hebben. Voor een grote onderwijsinstelling gaan we tweeduizend rugtassen maken van onder andere oude meubelstoffen. Voor dit jaar is ons atelier al bijna volgeboekt. Dus het gaat geweldig.”

Hoe zie je de toekomst?

“Ons doel is om zoveel mogelijk sociale impact te maken. Dit doen we door zoveel mogelijk materialen te upcyclen en zoveel mogelijk werkplekken te creëren voor mensen die in de maatschappij vaak buiten de boot vallen. De meeste van onze medewerkers komen uit een uitkeringssituatie. Door hen algemene werknemersvaardigheden en een vak te leren, hebben ze een grote kans om uit die uitkering te komen. Sommigen kunnen bij ons in vaste dienst komen, anderen willen liever iets anders gaan doen. Dat is allemaal goed. Waar we nu tegenaan lopen is dat we eigenlijk meer ruimte nodig hebben. Hetzij door meerdere filialen te openen, hetzij door naar een grotere plek te verhuizen… Daar zijn we nu volop over aan het nadenken. We kúnnen hier nu over nadenken dankzij opdrachten van grote partijen als NS. Dat is fantastisch. Door dit soort samenwerkingen kunnen we groeien en bijdragen aan een betere wereld. Dat voelt enorm goed.”