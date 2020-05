6 miljoen euro: Gordon Brothers eist onmiddellijke betaling in faillissement Hudson’s Bay Nederland

De afwikkeling van het faillissement van Hudson’s Bay Netherlands B.V. blijft steeds verder ontwikkelen. Afgelopen week bleek dat Hudson’s Bay Company vastgoedeigenaren beschuldigde van kartelvorming om het bedrijf tot betaling te dwingen in verband met de huurverplichting. Nu blijkt uitverkoopadviseur Gordon Brothers International llc een miljoenen vordering te hebben ingediend die het meteen uitbetaald wil hebben.

In het tweede faillissementsverslag, ingediende eind vorige week, blijkt dat Gordon Brothers een vordering van ruim zes miljoen heeft ingediend wegens contractuele afspraken en executiekosten. Gordon Brothers is verantwoordelijk geweest voor het uitvoeren van de uitverkoop in alle Nederlandse Hudson’s Bay panden. Het bedrijf was in 2016 bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de afhandeling van de uitverkoop na het faillissement van V&D.

In het verslag is te lezen dat het Britse bedrijf een dagvaarding heeft ingediend bij de voorzieningenrechter in Amsterdam. “Curatoren menen dat zowel de hoogte van de vordering alsook de gevorderde rang onjuist zijn,” aldus het verslag. Het vonnis wordt op donderdag 14 mei uitgesproken, zo staat vermeld.

Het faillissementsverslag heldert ook de procedure van Hudson’s Bay Company op. Het bedrijf wil namelijk van 25 mensen verklaringen onder ede horen rondom mogelijke kartelvorming van vastgoedpartijen. Unibail Rodamco, Kroonenberg Groep, CBR en ASR worden onder andere genoemd. Hudson’s Bay Company wil met de getuigenverklaringen bewijs verzamelen van schending van het Europese en/of Nederlandse mededingingsrecht. Een uitspraak over deze procedure zal langer op zich wachten. Hoogstwaarschijnlijk wordt in het derde kwartaal van 2020 een zitting worden ingepland.