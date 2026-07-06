7-Eleven klaagt Nike aan wegens vermeende imitatie van merkidentiteit

Winkelketen 7-Eleven klaagt Nike aan. De sportkledinggigant zou de kenmerkende driekleurige streep van de winkelketen hebben gekopieerd voor een nieuw sneakerontwerp.

De aanklacht heeft specifiek betrekking op het gebruik van een oranje, groene en rode streep op de nieuwe Air Max 95 sneaker van Nike. De release staat gepland voor 11 juli, een dag die bekendstaat als ‘7-Eleven Day’.

In de klacht, ingediend bij de rechtbank van het Northern District of Texas in de Verenigde Staten, wordt Nike beschuldigd van “een harteloze en kwaadwillige minachting van de rechten van 7-Eleven”.

Volgens de retailer vertoont de nieuwe schoen van Nike een “verwarrend gelijkende imitatie” van de driekleurige branding. Dit merkrechtelijk beschermde element wordt al tientallen jaren gebruikt in alle consumentgerichte initiatieven, van marketing tot product.

In een verklaring, geciteerd door Reuters, stelt 7-Eleven: “Gezien het ongeoorloofde gebruik van ons merk en de aanstaande lancering op onze verjaardag, 7-Eleven Day, moesten we snel en doortastend handelen om ons merk te beschermen”.

De winkelketen geeft aan dat het heeft geprobeerd het geschil op te lossen voordat de rechtszaak werd aangespannen. Nike was echter van plan de lancering door te zetten.

7-Eleven stelt dat consumenten de schoen waarschijnlijk zullen verwarren met een product dat door het bedrijf wordt gesponsord of ondersteund. Daarom eist de winkelketen dat de rechtbank de verkoop van de schoen volledig blokkeert. Ook moeten alle reeds gedistribueerde producten worden teruggeroepen en moet de winst uit de verkoop worden afgedragen.