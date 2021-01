71 procent van Nederlanders kocht iets online in eerste helft 2020

In de eerste helft van 2020 kochten 10,7 miljoen Nederlanders iets online, 71 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder, dit meldt het CBS in hun onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2020’.

Uit het onderzoek blijkt er een toename van 11 procent te zijn in vergelijking met een jaar eerder. Kleding, maaltijden en films en series via streamingdiensten zijn de meest bestelde goederen of diensten, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het onderzoek. Dit onderzoek wordt jaarlijks door het CBS gehouden in de maanden april tot juli.

Nederlanders kochten het vaakst kleding, sportkleding, schoenen of accessoires zoals tassen en sieraden (48 procent). 35 procent bestelde maaltijden bij een restaurant, fastfoodketen of cateraar. Ongeveer 20 procent kocht meubels, woonaccessoires en tuinartikelen, sportartikelen, computers, tablets, mobiele telefoon, cosmetica en gedrukte boeken. Vooral 25- tot 45-jarigen kopen via internet; in 2020 kocht 86 procent van hen online goederen of diensten. De groei was overigens het grootst bij 65-plussers. In 2019 winkelde 45 procent van de 65- tot 75-jarigen online, in de eerste helft van 2020 was het 59 procent.

Niet alleen doen steeds meer mensen online aankopen, ook het totale aankoopbedrag van goederen en diensten in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek lag in 2020 hoger, zo meldt het CBS: “21 procent zei voor 500 euro of meer online aankopen gedaan te hebben. Een jaar eerder was dat 19 procent.” Mannen blijken ook meer geld uit te geven aan online aankopen dan vrouwen: 25 procent van de mannen en 17 procent van de vrouwen zei in totaal 500 euro of meer te hebben uitgegeven.

Beeld: Unsplash