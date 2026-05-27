75-plussers betalen vaker met pin

Pinnen neemt onder de oudste bevolkingsgroep toe als gebruikelijke betaalmethode. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Betalen aan de Kassa‘ van De Nederlandsche Bank en Betaalvereniging Nederland.

Afgelopen jaar rekende deze groep 74 procent van hun betalingen aan de kassa met een pinbetaling af, 4 procentpunt meer dan vorig jaar. De meesten stapten over op contactloos betalen. Onder de hele bevolking nam het traditionele pinnen, waarbij je de kaart in de machine steekt, af tot 4 procent. Een jaar eerder was dat nog 6 procent.

De digitalisering onder senioren blijft niet onomstreden. Ouderenbond ANBO-PCOB hekelde eind februari nog de opkomst van pin-only winkels en stelt dat contant geld voor ruim 2.000.000 Nederlandse senioren een noodzaak blijft. Het biedt hen een gevoel van veiligheid en zorgt voor overzicht in het huishoudboekje, liet Eric Brendel van ANBO-PCOB eerder op NPO Radio 1 weten.

Hoewel de Tweede Kamer eerder stemde voor een acceptatieplicht van cash tot 3.000 euro, maakte minister Heinen van Financiën onlangs bekend de invoering hiervan uit te stellen tot er een Europees akkoord is. Modewinkeliers behouden juridisch dus de vrijheid om contant geld te weigeren.