‘75-urige werkweek nog steeds de norm bij Shein-leveranciers’

Hoewel Shein enkele jaren geleden verbetering in arbeidsomstandigheden beloofde, blijkt een 75-urige werkweek nog heel normaal te zijn. Zwitserse waakhond Public Eye deelt deze bevindingen na een onderzoek en interviews met fabrieksmedewerkers uit Guangzhou, China.

De waakhond signaleerde al in 2021 de slechte arbeidsomstandigheden. Deze werden later bevestigd door onderzoeken van andere platformen, onder andere in de documentaire ‘Inside the Shein Machine’. Na alle negatieve media-aandacht beloofde Shein arbeidsomstandigheden te verbeteren. Uit het onderzoek van Public Eye blijkt echter weinig verbetering.

Ondervraagde fabrieksmedewerkers geven bijvoorbeeld aan elke dag van de maand van acht uur ‘s ochtends tot half elf ‘s avonds te werken. Een medewerker geeft aan maar een dag in de maand vrij te hebben, meer kan hij zich niet veroorloven. Dit past niet bij de ‘code of conduct’ die Shein heeft opgesteld. Zo zou er een maximum van 60 uur per week zijn en moeten medewerkers minstens één dag per week vrij hebben. Uit het onderzoek van Public Eye blijkt ook dat als een medewerker een fout maakt, deze in eigen onbetaalde tijd rechtgezet moet worden.