77 mode- en textielbedrijven ondertekenen nieuw Bangladesh-akkoord

Vorige week werd al duidelijk dat er een nieuw Bangladesh-akkoord was gesloten, maar wie ondertekent hadden was nog onduidelijk. Vandaag, op de officiële startdag van het akkoord, zijn de mode- en textielbedrijven die hun handtekening hebben gezet onthuld.

De gehele lijst is online te vinden, maar we doen een greep uit de namen: America Today, Asos, Bestseller, C&A, El Corte Inglés, Esprit, Fast Retailing Co. ltd, G-Star, Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, Hema, H&M, Hunkemöller, Inditex. Intersport, JBC, Kik, MS Mode, O’Neill, Otto Group, Puma, PVH, Schijvens Corporate Fashion, Takko, The Sting, We Europe, Zalando, Wibra en Zeeman.

Het nieuwe Bangladesh-akkoord is geldig voor 26 maanden en is erop gericht om kleding en textielfabrieken in het land veiliger te maken. De voorganger van het akkoord werd opgericht nadat er bij een ramp in het Rana Plaza-gebouw in Bangladesh ruim duizend arbeiders omkwamen.