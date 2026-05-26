88 procent van de consumenten raadpleegt Vinted voor een nieuwkoop

Marktaandelen tonen de huidige winnaars, maar niet de fundamentele veranderingen. Het kerncijfer uit het nieuwste impactrapport van Vinted is een van die belangrijke signalen. In 2025 raadpleegt 88 procent van de platformleden Vinted voorafgaand aan de aankoop van een nieuw item.

Deze constatering vraagt om een volledige herwaardering van de markt. Het onderwerp is niet langer de simpele groei van tweedehands of de toename van het volume van gebruikte producten. De belangrijkste les van deze indicator is de structurele wijziging van het aankoopproces in de mode-industrie. Het recommerce-platform is niet langer een digitale rommelmarkt. Het is een motor voor productontdekking, een real-time waarde vergelijker en een voorkeursingang tot de wereld van merken. Voor een groeiend deel van de consumenten is het zelfs het eerste contact met een merk.

Tegelijkertijd beschouwt een grote meerderheid van de modemerken de tweedehandsmarkt nog steeds uitsluitend vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), als een perifeer of zelfs defensief onderwerp. Dit is een onjuiste lezing. De tweedehandsmarkt beïnvloedt direct de prijsperceptie, de aantrekkingskracht van een merk, de werving van nieuwe klanten, klantenbinding en de restwaarde van producten. Daarmee wordt het een strategische laag in het businessmodel van merken. Merken die hun tweedehandsmarkt niet beheren, verliezen geleidelijk de controle over hun eigen waarde.

Waardeperceptie buiten het traditionele circuit

Het consumentengedrag ten aanzien van de garderobe getuigt van de verschuiving van een lineair naar een circulair model. Kleding is niet langer een pure uitgave, maar een bezit met een potentiële doorverkoopwaarde.

Anticiperen op doorverkoop: 41 procent van de gebruikers houdt rekening met de doorverkoopwaarde van een kledingstuk, zelfs al voor de aankoop van een nieuw item in de reguliere detailhandel.

Zorg voor items: 56 procent van de leden geeft aan beter voor hun spullen te zorgen om ze in goede staat te houden voor toekomstige kopers.

Financiële winst: Deze aandacht voor duurzaamheid vertaalt zich in aanzienlijke financiële stromen. In 2025 keerde 10,8 miljard euro via het platform rechtstreeks terug naar de verkopers.

Dit geherinvesteerde kapitaal beïnvloedt direct de nationale consumptiekeuzes. De prijsstelling op de tweedehandsmarkt is nu een volwaardig macro-economisch gegeven. Ongeveer de helft van de verkopers herinvesteert de opbrengsten in nieuwe tweedehandsaankopen op het platform, waardoor producten binnen een interne circulaire economie in omloop blijven. In deze context dicteren digitale marktplaatsen nieuwe regels voor prijsautoriteit. De gepercipieerde waarde van een merk wordt niet langer uitsluitend binnen het eigen distributienetwerk opgebouwd. Deze wordt dagelijks onderhandeld op tweedehandsplatforms, die de aantrekkelijkheid van een label op de lange termijn bevestigen of ontkrachten.

Een koopkrachtinstrument bij economische spanningen

Naast stijl is tweedehands een concreet antwoord op de budgettaire druk op huishoudens. Het rapport van het platform toont aan dat gebruikers in totaal 21,6 miljard euro bespaarden op modeaankopen voor volwassenen, vergeleken met de oorspronkelijke nieuwprijs. Dit betekent dat items gemiddeld 72 procent goedkoper zijn dan hun oorspronkelijke tarief.

Zelfs met een voorzichtige benadering, inclusief uitverkoop en promoties in de traditionele detailhandel, bedraagt de reële besparing voor leden nog steeds 11,6 miljard euro. Deze financiële keuzes zijn een antwoord op uiteenlopende budgettaire situaties, zoals blijkt uit de enquêtes van het platform.

Vinted Barometer: Financiële situatie van leden (2025) Omschrijving van de financiële situatie door leden Aandeel “Ik let op mijn uitgaven, maar over het algemeen gaat het goed” 33 procent “Ik bevind me in een goede financiële situatie” 25 procent “Ik bezuinig op bepaalde uitgaven om geld te besparen” negentien procent Gespannen budgettaire situatie (sterke bezuiniging / op zoek naar inkomsten) elf procent Weigert te antwoorden / Wil geen uitspraak doen elf procent

Voor huishoudens met financiële beperkingen worden deze besparingen gebruikt voor dagelijkse benodigdheden. 31 procent van de kopers gebruikt het bespaarde geld van tweedehandsaankopen voor vaste lasten, zoals boodschappen of energierekeningen. Dit percentage stijgt naar 43 procent bij leden met duidelijke financiële moeilijkheden. Bovendien vindt 60 procent van de gebruikers dat deze consumptiewijze helpt om de gevolgen van inflatie op hun dagelijks budget beter te beheren.

Koolstofreductie als kern van de transitie

Het milieuargument voor circulaire consumptie berust op het principe van vervanging: een nieuwe aankoop wordt vervangen door een bestaand product, wat het gebruik van industriële hulpbronnen beperkt. Het centrale element hierin is het vervangingspercentage van het platform, dat op 76 procent is vastgesteld. Dit cijfer toont aan dat meer dan driekwart van de transacties op de app de aankoop van een nieuw kledingstuk heeft voorkomen.

Wat de koolstofboekhouding betreft, geeft het platform aan in 2025 een netto-uitstoot van 1.607 kiloton CO₂-equivalenten te hebben vermeden. Om deze impact te visualiseren, stelt het rapport dat dit volume theoretisch gelijk is aan 164.000 autoritten rond de aarde, een afstand van 6.589.823.090 kilometer. Voor de structurering van dit model is de analyse gebaseerd op een evaluatiemethodologie conform de principes van de ISO 14067-norm, ontwikkeld in samenwerking met sectorexpert Impact Institute. De berekeningen omvatten de vermeden uitstoot op productieniveau, maar brengen systematisch de negatieve impact van de eigen activiteiten van het platform in mindering.

Elke transactie genereert gemiddeld 1,22 kg CO₂-equivalent. Dit omvat de productie van verpakkingen, het energieverbruik van datacenters en de logistieke stromen van vervoerders. De leveringen zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van deze technische voetafdruk, namelijk 94 procent van de totale uitstoot door de activiteiten in 2025.

Van niche naar nieuwe consumptienorm

De gedragsverandering reikt nu verder dan alleen kleding. De interesse in circulaire consumptie breidt zich uit naar nieuwe productcategorieën, van woonartikelen tot technologische producten. Operationele data tonen aan dat 36 procent van de leden die in het voorgaande boekjaar modeartikelen kochten, in 2025 hun aankopen uitbreidden naar andere productcategorieën. Voor zeventien procent van hen was dit de eerste transactie buiten de modesector.

Deze transitie vindt plaats in een gespannen sectorcontext. De wereldwijde textielindustrie blijft verantwoordelijk voor twee tot acht procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en staat voor grote uitdagingen op het gebied van productieafvalbeheer. De gemakkelijke toegang tot doorverkoopplatforms draagt bij aan een veranderende consumentenperceptie, waarbij items die voorheen als wegwerpbaar werden beschouwd, nu worden gezien als goederen met een duurzame economische waarde.

Het meest onderschatte risico voor traditionele merken is deze veranderde reflex. De gebruiker zoekt niet langer naar een tweedehands alternatief na het bekijken van het nieuwe aanbod. De zoektocht begint op de tweedehandsmarkt en pas als het product daar onvindbaar is, wordt de traditionele retail overwogen. Door deze nieuwe gewoonten moet de distributiesector circulariteit niet langer zien als een duurzame optie, maar als een essentiële voorwaarde voor toekomstige winstgevendheid.

De barometer van een culturele omslag

De gedragsverandering reikt nu verder dan alleen kleding. De interesse in circulaire consumptie breidt zich uit naar nieuwe productcategorieën, van woonartikelen tot technologische producten. Operationele data tonen aan dat 36 procent van de leden die in het voorgaande boekjaar modeartikelen kochten, in 2025 hun transacties uitbreidden naar andere productcategorieën.

Uiteindelijk is dit cijfer de ware dagkoers van de transformatie in onze consumptiepatronen. Het feit dat 88 procent van de consumenten Vinted raadpleegt voordat ze een nieuw product overwegen, toont aan dat tweedehands niet langer een simpel economisch alternatief of een bewuste keuze is. Het is het primaire startpunt en de eerste reflex bij een aankoop geworden. Voor traditionele merken is dit cijfer een duidelijke waarschuwing: wie weigert de eigen tweedehandsmarkt op deze platforms te beheren, verliest onvermijdelijk de controle over de eigen merkwaarde en prijsautoriteit.