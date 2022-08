9 vragen aan Gerry Weber CEO Angelika Schindler-Oberhaus

Het kledingbedrijf Gerry Weber wil zijn collecties verjongen en ze meer geschikt maken voor jongere vrouwen. In de showroom in Düsseldorf is dit al zichtbaar in de collecties voor lente/zomer 2023.

Naast nieuwe materialen is er ook veel kleur in de collecties - krachtige rode en roze tinten begroetten de bezoekers meteen bij de ingang. In de plus-size lijn Samoon wordt voor het eerst getest met volledig digitaal bestellen. Dus er is een hoop gaande bij Gerry Weber International AG. Hoe gaan de zaken op dit moment en wat zijn de verwachtingen voor SS23? Directeur Angelika Schindler-Obenhaus sprak hierover in een interview.

1. Hoe ervaart u de stemming van de consument op dit moment? Gerry Weber exploiteert eigen winkels, e-commerce en groothandel.

Angelika Schindler-Obenhaus: "Je kunt nu al merken dat consumenten een beetje onrustig zijn. De winkeliers vragen ook, als we nu bestellen, hoe we de herfst/winter inschatten. Iedereen is een beetje bang voor de herfst/winter, wat nog wordt versterkt door de berichtgeving in de media. Toch overheerst het optimisme als je aan het eind met iedereen praat. We hebben geen kristallen bol."

2. En hoe gaat het in uw eigen detailhandel?

"In de detailhandel zien wij enerzijds een grote inhaalvraag bij vrouwelijke klanten - wat gelegenheden betreft willen zij zich weer mooi kleden. Anderzijds zien wij bij sommige klanten een lichte terughoudendheid om te kopen."

"Toen de oorlog in Oekraïne begon, merkten wij in onze eigen online kanalen - net als iedereen - dat de cijfers niet alleen maar meer omhoog gingen. Dat spreekt ook voor het feit dat de consumenten onrustig zijn door dergelijke gebeurtenissen. Dat zakte na een tijdje weer."

Bild: Gerry Weber FS23

3. Wat verkoopt goed op dit moment?

"Gelegenheidskleding, en het pak komt terug. Jurken zijn een belangrijk segment. De tijd van hoodies en sweats is voorbij. We hebben ze nog steeds, maar ze verkopen niet veel. Het is meer in de richting van pakken, jurken - mooie dingen. Maar altijd op zo'n manier dat ik ze kan dragen met een hoge schoen voor feestelijke gelegenheden of met een sneaker voor alledaags gebruik."

4. Welke kleuren werken goed?

"Neutrale tinten, zoals zand en zwart, maar ook diep rood. (wijst op de collectie van de hoofdlijn Gerry Weber in de showroom) Geel doet het goed bij Taifun, maar ook zwart en gebroken wit. Klanten kopen zowel kleur als niet-kleur. Kleur staat ook voor joie de vivre, voor lichtheid - ik denk dat we dat nodig zullen hebben."

5. Terugkomend op de terugloop in online handel, hoe denkt u dat het verder zal gaan?

"We denken dat het een kleine dip was. Over het geheel genomen zal de groei van de e-commerce vertragen, maar hij zal blijven groeien. Klanten zullen ook in de toekomst hybride blijven en zowel in de winkel als online kopen. Maar over het algemeen heeft online zakendoen nog steeds een groot potentieel. Deskundigen voorspellen dat de onlineverkoop tegen 2030 met 50 procent zal toenemen."

Bild: Gerry Weber FS23

6. Wat zijn uw verwachtingen voor de bestelronde van SS23 in vergelijking met vorig jaar?

"Wij verkopen nu de leveringen voor januari, februari en maart en wij denken dat het een heel goede orderperiode zal worden. De signalen tot nu toe wijzen daar tenminste op."

7. Groeit u in de Duitstalige landen of meer internationaal?

"Ik denk dat Duitsland weer aan het inlopen is, maar internationaal groeien we nog steeds meer. We zijn in 70 landen. We hebben klanten uit Chili, Canada en Australië die allemaal voor het eerst in twee jaar zijn teruggekomen."

"Er zijn maar weinig Duitse modebedrijven die zo internationaal zijn. Daarom ben ik er soms trots op dat we ons zo internationaal hebben weten te vestigen. Vanmorgen kwam een klant uit Koeweit en zei dat wij haar sterkste merk waren."

Bild: Taifun SS23

8. Gerry Weber was ook actief in Rusland en Oekraïne. Hoe gaat u vandaag om met de zaken in die landen?

"We hebben het heel zwaar afgewogen. Wij hebben 18 partnerwinkels in Oekraïne. Op vrijdag hadden we ook een Oekraïense partner op bezoek. Ze had een winkel in Kharkiv, ze verloor alles en gaat van Kharkiv naar Kyiv om een nieuwe winkel te openen. Het is verbazingwekkend, ik bewonder de mensen, de kracht die ze hebben. Wij steunen hen daar ook."

"We blijven leveren aan Rusland. Wij hebben geen eigen winkels, alleen franchise- en partnerwinkels. Wij hebben alle eigendomsstructuren daar bekeken en het zijn allemaal middelgrote families, met wie wij soms al 20 of 25 jaar samenwerken. Vanaf vandaag blijven wij ze leveren."

"Het was een beslissing die we in de raad van bestuur en de raad van toezicht hebben besproken en het was niet gemakkelijk voor ons. Wij moeten ons volgend jaar herfinancieren en Rusland, met zijn aandeel van 6 procent in de omzet, is eigenlijk te groot voor ons om het zomaar op te geven, uit verantwoordelijkheid tegenover al onze werknemers."

Bild: Gerry Weber FS23

9 Bent u, gezien de aanhoudende bevoorradingsproblemen, van plan weer dichter bij Europa te gaan produceren?

"Dichter bij Europa, is ook in Turkije, waar wij ook een kantoor hebben. Maar Turkije is op dit ogenblik totaal "overbelast" omdat natuurlijk iedereen weer naar Turkije probeert te komen. Wij vinden ook dat wij weer iets kunnen doen in Oost-Europa, omdat de landen daar heel goed zijn in het maken van kleding. Tunesië is ook een van de landen waar we iets proberen op te bouwen. Niet elk land kan alles doen, dus moeten we de risico's wat meer spreiden."

