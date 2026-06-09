AAFA publiceert lijst voor traceerbaarheid kleding in DPP-tijdperk

De American Apparel & Footwear Association (AAFA) publiceerde op 3 juni 2026 haar eerste Global Apparel, Footwear & Accessories Glossary of Traceability Terms. Dit is een vrijwillig, open-source naslagwerk dat de terminologie van de traceerbaarheid van de toeleveringsketen definieert, van ‘chain of custody’ tot ‘forensic tracing’.

Voor merkeigenaren die te maken hebben met het Digitale Productpaspoort (DPP) van de Europese Unie, is de timing geen toeval. Het DPP, verplicht gesteld onder de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), vereist dat merken gestructureerde, verifieerbare levenscyclusgegevens aan hun producten koppelen. Voordat data kan stromen, moet iedereen in de keten – merken, fabrieken, softwareleveranciers en regelgevers – dezelfde betekenis toekennen aan dezelfde woorden. De woordenlijst vult precies dat gat op.

Het is echter geen DPP-handleiding. Het AAFA-document definieert de fysieke toeleveringsketen en de bijbehorende documentatie, zoals de verschillende niveaus, rollen, materialen en handelsdocumenten. Dit gebeurt met een duidelijk Amerikaans accent, waarbij de nadruk ligt op herkomstverificatie en forensische methoden die verband houden met de handhaving van de wetgeving tegen dwangarbeid in de Verenigde Staten. Het raamwerk van de Europese Unie is daarentegen bindende wetgeving die gericht is op duurzaamheids- en circulariteitsdata. De twee overlappen op gedeelde concepten, maar hebben een andere basis.

De impact werkt twee kanten op. Voor Amerikaanse merken die in Europa verkopen, biedt de woordenlijst een opstap naar DPP-gereedheid in vertrouwde taal. Voor Europese merken is het een signaal dat de industrie uit de Verenigde Staten een plaats aan tafel wil nu de wereldwijde traceerbaarheidsnormen vorm krijgen. Het is ook een kans om de terminologie op elkaar af te stemmen voordat ISO vanaf 2028 haar wereldwijde raamwerk ontwikkelt.

Het risico is reëel: als de termen van de AAFA en die van de Europese Unie uit elkaar groeien, krijgt de industrie een derde dialect in plaats van een gedeelde taal.