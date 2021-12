Aaiko verhuist hoofdkantoor binnen Amsterdam

Modemerk Aaiko verhuist. Het merk verplaatst het hoofdkantoor van de Toetsenbordweg in Amsterdam naar de Rigakade in Amsterdam, zo meldt het bedrijf in een persbericht. “Een nieuw jaar vraagt om nieuwe stappen,” aldus het bericht.

“We zijn als merk nog continu aan het groeien en uitbreiden. We hebben rondgekeken in onze stad en de Houthavens is een perfecte plek waar veel mooie fashion merken al zijn gevestigd,” aldus Pauline Brakenhoff, oprichtster van Aaiko, in het bericht. Zo vestigt het zich in het pand waar al de merken Ibana, Goosecraft, Ted Baker en Balr gevestigd zijn.

Aaiko is in 2005 opgericht door Pauline Brakenhoff. Het merk wordt inmiddels verkocht in 200 boetieks en warenhuizen verspreid over Nederland, België, Duitsland en Denemarken.