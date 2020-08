Aan deze Nederlandse FNG-vennootschappen is al surseance verleend

Eenentwintig Belgische vennootschappen van FNG zijn vandaag failliet verklaard, maar ook in Nederland speelt genoeg bij FNG. Zo is er aan acht Nederlandse FNG-vennootschappen surseance verleend, zo blijkt uit rechtbankdocumenten.

Het gaat om de bedrijven Miss Etam Operations B.V., Theo Henkelman Schoenen B.V., Expresso Fashion B.V., New Fashions B.V. (de uitbater van de winkels van Expresso), Expresso Fashion Web B.V., Modehuizen Claudia-Strater B.V., FNG Retail Services B.V. en Steps Retail B.V.

Vorige week maakte het bestuur van FNG International Holding NV bekend het faillissement aan te vragen van de operationele dochtervennootschappen in België. Voor de vennootschappen in Nederland werd de surseance aangevraagd. De FNG groep benadrukte destijds dat het hoopt dat de ‘ onvermijdelijke stap’ van de aanvragen niet het einde betekent voor de volledige activiteiten van de groep. Voor FNG NV, de overkoepelende holding van alle Nederlandse, Belgische en Zweedse activiteiten, is geen faillissement of surseance aangevraagd. De Zweedse activiteiten vallen ook niet onder de aanvragen.