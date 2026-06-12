Aandeel in focus: Hugo Boss gesteund door bod Frasers – prijs waarschijnlijk onaantrekkelijk

De koers van modeconcern Hugo Boss steeg donderdag na een overnamebod. Met 39,74 euro bereiken de aandelen een niveau ruim boven de 38 euro die grootaandeelhouder Frasers Group biedt in een vrijwillig openbaar overnamebod op de resterende aandelen. Aan het einde van de ochtend werden de aandelen negen procent boven het niveau van de vorige dag verhandeld.

Retailer Frasers, onder leiding van oprichter Mike Ashley die actief is in de modesector, heeft tot nu toe een direct belang in Boss van ruim 26 procent. Frederick Wild van analysebureau Jefferies ziet de actie van de grootaandeelhouder eerder als een poging om het belang verder te vergroten binnen de Duitse wetgeving. Deze wetgeving stelt dat bij het bereiken van de drempel van 30 procent sowieso een verplicht bod nodig is.

Analisten noemen de 38 euro in eerste reacties niet bijzonder aantrekkelijk, gezien de lage premie van vier procent, nadat de aandelen halverwege de week sloten op 36,46 euro. Voor de Boss-aandelen vormt het bod volgens Wild een bodem die voorlopig waarschijnlijk niet zal worden onderschreden. Analist Felix Dennl van de private bank Metzler noemt het echter onwaarschijnlijk dat een alternatieve bieder met een hoger tegenbod komt.

Met de stijging boven de 38 euro lijken beleggers erop te gokken dat Hugo Boss zelfstandig meer waard is dan het bod van Frasers. Vorig jaar werden maandenlang nog koersen betaald die met tot 48 euro aanzienlijk hoger lagen. In 2023 lag een tussentijdse piek zelfs op bijna 76 euro. Het record uit 2015 bedraagt 120 euro.

Thomas Hofmann van LBBW raadt beleggers dan ook aan het bod niet te accepteren. Volgens zijn inschatting heeft Boss momenteel te maken met een terughoudend consumentenklimaat en moeilijke marktomstandigheden, wat recentelijk de koersontwikkeling heeft belemmerd. Onder ‘normale’ omstandigheden schat hij een koersdoel voor het aandeel in van ruim boven de 50 euro.