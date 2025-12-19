Aandeel Inditex bereikt recordhoogte door toenemend vertrouwen van investeerders

Inditex, de Spaanse modegroep achter merken als Zara en Massimo Dutti, bereikte donderdag een nieuwe recordhoogte. Het bedrijf overtreft hiermee het record van december vorig jaar, wat het sterke momentum van de onderneming onderstreept. Het aandeel steeg tot 56,38 euro, gestimuleerd door beter dan verwachte kwartaalcijfersen een groeiend vertrouwen onder internationale investeerders.

De rally werd verder ondersteund door een upgrade van Jefferies, die zijn ‘kopen’-advies herhaalde en het koersdoel verhoogde naar 67 euro per aandeel. De Amerikaanse investeringsbank wijst op de kracht van het bedrijfsmodel van Inditex, de operationele discipline en de aanhoudende investeringen in winkels en technologie. De bank is van mening dat deze factoren de concurrentievoorsprong van de groep tot in 2026 verder zullen vergroten.

Sinds begin december is het aandeel van de Zara-eigenaar sterk gestegen, met een winst van meer dan veertien procent in die maand. Dit bevestigt een dubbelcijferige groei op jaarbasis. Analisten stellen dat een gunstiger regelgevingsklimaat in Europa de positie van Inditex versterkt. Dit, in combinatie met het vermogen van het bedrijf om winstgevende groei te realiseren in een uitdagend consumentenklimaat, bevestigt zijn status als een van de meest veerkrachtige spelers in de wereldwijde retail.

Oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.ES door Jaime Martínez, is dit artikel voor een internationaal publiek bewerkt door Alicia Reyes Sarmiento..