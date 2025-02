Aandeel Kering daalt na ontslag creatief directeur Gucci

Het aandeel van Kering is gedaald nadat bekend werd dat Sabato De Sarno, de creatief directeur van Gucci, vertrekt. De beslissing komt na een daling in de verkoop van Gucci. De Sarno, die in januari 2023 werd aangesteld, bracht een minimalistische stijl naar het merk, dat voorheen bekend stond om opvallende ontwerpen.

Samenvatting De creatief directeur van Gucci, Sabato De Sarno, is vertrokken na een periode van dalende verkopen.

Het vertrek van De Sarno veroorzaakt onzekerheid en heeft geleid tot een daling van het aandeel van Kering, het moederbedrijf van Gucci.

De mode-industrie kampt met uitdagingen, waaronder afnemende vraag in Azië en de onzekerheid rondom handelstarieven.

Gucci liet weten dat de modepresentatie voor herfst-winter 2025 in Milaan op 25 februari gepresenteerd zal worden door het ontwerpteam van Gucci. Later wordt een nieuwe creatief directeur aangesteld.

Onzekerheid na vertrek De Sarno

De mode-industrie heeft het moeilijk, vooral door een afname van de vraag in Azië en zorgen over mogelijke handelstarieven uit de VS. Veel merken hebben recent hun creatief directeuren vervangen, wat wijst op veranderingen in de sector.

Gucci is goed voor bijna de helft van de omzet van Kering, en de zwakkere prestaties van Gucci hebben de aandelen van Kering beïnvloed. In oktober gaf Kering al aan dat de winst in 2024 mogelijk maar de helft zal zijn van die in 2023, door een daling van 25 procent in de verkopen van Gucci in het derde kwartaal.

Analisten denken dat het vertrek van De Sarno nodig is om Gucci weer succesvol te maken, maar het zorgt ook voor onzekerheid. De aandelen van Kering daalden donderdag met 2,5 procent. Volgende week publiceert Kering de jaarlijkse resultaten van merken zoals Yves Saint Laurent, Balenciaga en Alexander McQueen.

LVMH, de grootste concurrent van Kering, meldde vorige week dat de winst in 2024 met 17 procent is gedaald, wat aangeeft dat de snelle groei na de coronapandemie voorbij is.

Financieel directeur Jean-Jacques Guiony zei dat de post-Covid "euforie" die had geleid tot bloeiende verkopen in 2021, 2022 en 2023, ten einde is gekomen.