Aandeel Puma keldert: omzetontwikkeling baart analisten zorgen
Het aandeel Puma
Het aandeel van de sportartikelenfabrikant noteert 's middags op de voorlaatste plaats in de MDax
Als reactie hierop verlaagt Bernstein-analist William Woods zijn ramingen. Hij verwacht voor het tweede kwartaal een omzetdaling van negen procent op wisselkoersgecorrigeerde basis. Zijn raming ligt daarmee onder de marktconsensus, die een daling van zes procent voorspelt. Woods noemt als redenen een normalisering van de bedrijfsactiviteiten en uitdagende vergelijkingscijfers in de Amerikaanse massamarkt.
Puma publiceert op 31 juli de resultaten voor het tweede kwartaal.
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