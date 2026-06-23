Aandeel Puma keldert: omzetontwikkeling baart analisten zorgen

Het aandeel Puma versnelt dinsdag zijn daling. De tijdelijke koersval is de sterkste sinds januari. De aanleiding zijn waarschijnlijk de gematigde commentaren van analisten over de omzet in het tweede kwartaal, na gesprekken met het management.

Het aandeel van de sportartikelenfabrikant noteert 's middags op de voorlaatste plaats in de MDax , met een verlies van 7,5 procent tot 26,02 euro. Tijdelijk daalde het aandeel zelfs met 9,6 procent.

Als reactie hierop verlaagt Bernstein-analist William Woods zijn ramingen. Hij verwacht voor het tweede kwartaal een omzetdaling van negen procent op wisselkoersgecorrigeerde basis. Zijn raming ligt daarmee onder de marktconsensus, die een daling van zes procent voorspelt. Woods noemt als redenen een normalisering van de bedrijfsactiviteiten en uitdagende vergelijkingscijfers in de Amerikaanse massamarkt.

Puma publiceert op 31 juli de resultaten voor het tweede kwartaal.