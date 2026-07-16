Aandeelhouders Burberry keuren nieuw beloningsbeleid CEO goed ondanks verzet van investeerders

Aandeelhouders van Burberry steunen een nieuw beloningsbeleid voor directieleden. Hierdoor kan CEO Joshua Schulman een totale vergoeding van maximaal 12,24 miljoen pond (14,42 miljoen euro) ontvangen, ondanks tegenstand tijdens de algemene jaarvergadering.

Volgens een nieuwe melding van de jaarvergadering steunt 64,6 procent van de stemmen het beloningsbeleid voor directeuren, terwijl 35,4 procent tegenstemt. Een afzonderlijke resolutie tot wijziging van het Burberry Aandelenplan krijgt 63 procent steun en 37 procent tegenstand.

Binnen de herziene structuur kunnen prestatieaandelen ter waarde van maximaal 300 procent van zijn salaris worden toegekend aan Schulman. Zijn maximale potentiële pakket is gekoppeld aan het behalen van prestatiedoelen en een stijging van de aandelenkoers met 50 procent.

De stemmingen vinden plaats te midden van een doorlopende reorganisatie onder leiding van Schulman, die in juli 2024 als CEO is aangetreden. Burberry is in het afgelopen boekjaar weer winstgevend, met een aangepaste operationele winst van 160 miljoen pond, een stijging ten opzichte van 26 miljoen pond een jaar eerder. Het bedrijf heeft ook kosten en banen geschrapt en de focus opnieuw gelegd op kernproducten, waaronder bovenkleding en sjaals.

Burberry geeft aan na de stemming tegen de voorstellen in gesprek te blijven met aandeelhouders en binnen zes maanden een update te geven.

Investeerders keuren ook de benoeming van William Jackson als nieuwe voorzitter van het bedrijf goed, ter vervanging van Gerry Murphy. De benoeming van Jackson is eerder dit jaar aangekondigd. Hij brengt uitgebreide ervaring mee uit zijn tijd bij Bridgepoint Group, waar hij toezicht hield op investeringen in consumentgerichte bedrijven zoals Pret a Manger.