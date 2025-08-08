Aandeelprijs Crocs, Inc. daalt met 30 procent na aankondiging miljoenenverlies

Schoenengroep Crocs, Inc. (Crox) heeft na de publicatie van de resultaten van het tweede kwartaal de aandeelprijs flink zien dalen. De groep was genoodzaakt de omslag van winst naar verlies te rapporteren. De aandeelprijs nam vervolgens op de Nasdaq met 30 procent af ten opzichte van een dag eerder.

Crocs, Inc. rapporteerde donderdag een operationeel verlies van 428 miljoen dollar. Dit betekende een daling van 231,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal een boekjaar eerder. Hoewel CEO Andrew Rees in het statement toelichtte dat er kostenbesparingen en andere acties zijn doorgevoerd vanwege de volatiele marktomstandigheden, en deze op de lange termijn het bedrijf en de winst(marge) zullen ondersteunen, reageerde de aandelenmarkt meteen.

De prijs per aandeel ligt op het moment van schrijven op 74,39 dollar (vrijdag 8 augustus 09:00, UTC+2). Het meest recente hoogtepunt in de aandelenprijs van Crocs, Inc. was op 13 mei 2025. Op dat moment bereikte de prijs per aandeel op de Amerikaanse beurs 120 dollar.