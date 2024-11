Aandelen EssilorLuxottica stijgen naar recordhoogte - mogelijk aangedreven door Meta

De aandelen van brillenfabrikant EssilorLuxottica zijn maandag naar recordhoogte gestegen en dat komt waarschijnlijk door een mogelijke investering door het Amerikaanse concern Meta. Later op de ochtend voerden ze ook de EuroStoxx 50 index aan met een stijging van 4,3 procent tot 226,30 euro. De groep is nu ruim 103 miljard euro waard.

De Franse nieuwszender “BFM Business” meldde dat het van een anonieme bron, die dichtbij het management staat, had vernomen dat het moederbedrijf van Facebook en Instagram ongeveer vier tot vijf procent van EssilorLuxottica wilde overnemen. Het brillenbedrijf gaat ervan uit dat de oprichter en CEO van Meta, Mark Zuckerberg, vijf miljard euro zal investeren in de fabrikant van Ray-Ban brillen.

Het hoofd van de Frans-Italiaanse industriegigant, Francesco Milleri, had de interesse van Meta eind juli al bekendgemaakt zonder verdere details te geven. Dit had toen al een stijging van de aandelenkoers van EssilorLuxottica veroorzaakt. In de markt werd al langer gespeculeerd dat Meta een belang van maximaal vijf procent in EssilorLuxottica wilde verwerven.

De twee bedrijven werken al enkele jaren samen op het gebied van slimme brillen en willen nog meer kunstmatige intelligentie (AI) integreren in hun producten. In 2021 presenteerde Meta zijn eerste slimme brillen onder het Ray-Ban merk, waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen maken, naar muziek kunnen luisteren en telefoontjes kunnen beantwoorden. Nieuwere brillen bevatten de AI-assistent MetaAI, die is gebaseerd op het AI-model Llama.

De twee bedrijven ontwikkelden samen een brilmontuur met een camera en luidspreker, dat Meta ziet als een belangrijke bouwsteen voor de toekomst van AI. Dankzij zo’n bril kan de AI-software zien waar de persoon naar kijkt - en beter reageren op de situatie, benadrukte Zuckerberg. Daarnaast kan een AI-chatbot communiceren met gebruikers wanneer ze geen beeldscherm voor hun ogen hebben, zo werd destijds verteld.