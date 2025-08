Aandelen Hugo Boss bereiken hoogste punt sinds maart

Hugo Boss AG maakte dinsdagochtend de financiële cijfers van de afgelopen periode bekend. De beurzen reageerden meteen. De koers steeg met 8,5 procent naar 44,08 euro, het hoogste niveau sinds begin maart.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg in de eerste zes maanden met twee procent naar 142 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 82 miljoen euro, vergeleken met 75 miljoen euro een jaar eerder. De cijfers waren beter dan analisten hadden verwacht. Hugo Boss bevestigde de jaarprognose.

Analist Volker Bosse van de Baader Bank noemde de cijfers van het modeconcern degelijk. De operationele winst in het tweede kwartaal profiteerde van een zeer lage basis in het voorgaande jaar. Verdere efficiëntiewinsten in de inkoop ondersteunden de winstgevendheid tegen de algemene tegenwind in de branche.

Dat Hugo Boss ondanks ongunstige wisselkoerseffecten de jaardoelen bevestigt, zal goed ontvangen worden door de markt, schreef analiste Susy Tibaldi van UBS. De detailhandel heeft aan de verwachtingen voldaan, wat bemoedigend is. De kosten blijven goed onder controle, wat een positief effect heeft op het resultaat.