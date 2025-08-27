Aandelen in de schijnwerpers: Swatch trekt luxe omhoog

De aandelen van Swatch zijn woensdagmiddag fors gestegen.

Na een sprong tot 151 Zwitserse frank, stond er uiteindelijk een plus van 4,4 procent op 147,55 Zwitserse frank. Verschillende handelaren wezen op geruststellende uitspraken tijdens een telefonische vergadering over de Amerikaanse markt. Het horlogeconcern verzekerde dat de markt zich sterk ontwikkelt en dat de invoertarieven beheersbaar zijn. Een officieel persbericht van Swatch of presentatiemateriaal was er niet.

In het kielzog van Swatch wonnen de aandelen van luxegoederenproducent Richemont aan de SMI -top drie procent. De aandelen van de Franse concurrenten LVMH en Hermès namen met koersstijgingen van respectievelijk 3,2 en 2,2 procent de voorste plaatsen in de EuroStoxx vijftig in, terwijl Kering met 2,4 procent steeg. Aan de Londense beurs steeg Burberry met 2,9 procent.

In Frankfurt stegen de aandelen van sportkledingproducent Puma met 2,9 procent, terwijl die van de binnenlandse concurrent Adidas slechts 0,6 procent wonnen. Puma was eerder deze week al gestegen door berichten over een mogelijke exit van de familie Pinault, die een belang van 29 procent in het bedrijf heeft. Na de terugval op dinsdag noteren de aandelen ondanks de huidige stijging nog steeds onder hun hoogste punt van maandag.