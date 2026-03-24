Aandelen Puig schieten omhoog na bevestiging van 'potentiële' fusie met Estée Lauder

De aandelen van het Spaanse cosmeticaconcern Puig zijn de handelsdag op dinsdag 24 maart 2026 begonnen met een stijging van 16,76 procent. Deze positieve reactie volgt op de officiële bevestiging dat de eigenaar van merken als Carolina Herrera, Rabanne en Jean Paul Gaultier in onderhandeling is over een mogelijke fusie met het Amerikaanse The Estée Lauder Companies (ELC).

De koers van het in Barcelona gevestigde Puig steeg van 15,57 euro bij het sluiten van de beurs op maandag naar een intraday-maximum van 18,18 euro in de vroege ochtend. Momenteel stabiliseert de koers rond de 17,57 euro per aandeel, een niveau dat de onderneming sinds 18 februari niet meer had bereikt. Ondanks deze herwaardering noteert het aandeel nog steeds 28,28 procent onder de koers van 24,50 euro bij de beursgang.

Tegengestelde koersontwikkeling voor The Estée Lauder Companies

Terwijl de markt positief reageert op de positie van Puig, kende het Amerikaanse ELC een scherpe daling op de New York Stock Exchange. De aandelen van de onderneming zakten van 89 dollar naar 79,29 dollar bij het sluiten van de beurs op maandag 23 maart 2026. Dit komt neer op een verlies van 7,71 procent ten opzichte van de slotkoers van 85,92 dollar op vrijdag 20 maart 2024.

Hoewel de huidige koers van ELC 18.43 procent hoger ligt dan precies een jaar geleden, staan de aandelen momenteel 34,81 procent onder het hoogste punt van de afgelopen 12 maanden. Op 3 februari 2026 bereikte het aandeel nog een waarde van 121,64 dollar. De huidige waardering blijft bovendien ver verwijderd van de historische piek van 374,20 dollar per aandeel in januari 2022.

Geen garanties voor definitieve overeenkomst

Beide partijen benadrukken dat de gesprekken zich in een oriënterende fase bevinden. Maandagavond laat lieten zowel Puig als ELC weten dat er nog geen formele overeenkomst is bereikt en dat er geen garanties zijn dat de onderhandelingen tot een daadwerkelijke fusie zullen leiden. De asymmetrische beursprestaties onderstrepen echter het uiteenlopende vertrouwen van investeerders in de twee spelers binnen deze potentiële consolidatie.