Aandelen Spaanse modegroep Puig stijgen met 1,95 procent in de week van het beursdebuut

Spaanse modegroep Puig heeft zijn eerste beursweek met een sterke prestatie afgesloten. Na het beursdebuut op 3 mei werd de week afgesloten met een aandelen stijging van 1,95 procent.

Op vrijdag bereikte de aandelenkoers van Puig Brands 24,98 euro, tegenover 24,50 euro aan het begin van de handel een week eerder. Gedurende de week kende de aandelenkoers ups en downs, met een piek op woensdag van 26,80 euro. Dit stond gelijk aan een cumulatieve stijging van bijna 8 procent. Na de negatieve sluitingen op donderdag en vrijdag viel het aandeel terug met 3 procent. Toch Puig een positief weekresultaat van bijna 2 procent te behouden.

De beursgang van Puig Brands trok veel vraag van institutionele beleggers uit binnen- en buitenland, wat resulteerde in een overtekening van het aanbod. De beursgang omvatte de uitgifte van nieuwe klasse B-aandelen en de verkoop van aandelen die eigendom waren van de familie Puig, wat een bruto-opbrengst van ongeveer 1250 miljoen euro voor het bedrijf opleverde.

Deze opbrengt wordt door Puig Brands gebruikt voor diverse bedrijfsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van eerdere acquisities zoals Charlotte Tilbury en Byredo, en ter ondersteuning van de wereldwijde groeistrategie en de algehele ontwikkeling van de merken. Daarnaast werden secundaire aandelen voor een totaalbedrag van 1,36 miljard euro toegewezen, waaruit de voortdurende betrokkenheid van de familie Puig bij het bedrijf blijkt.

Met een marktkapitalisatie aan het einde van de week van 14,19 miljard euro kan Puig terugkijken op een van de grootste beursgangen in Europa tot nu toe dit jaar.

Deze resultaten weerspiegelen het vertrouwen van de markt in de solide staat van dienst en het groeipotentieel van het bedrijf in de concurrerende mode- en beautysector, wat de toekomstige strategie van het bedrijf heeft gevormd om zijn leiderschap in luxe producten en parfums uit te breiden en uit te breiden in markten met het grootste potentieel.

Na het afsluiten van een succesvol jaar 2023, met een stijgende omzet en nettowinst, is het bedrijf vastbesloten om verder uit te breiden en het beste te halen uit zijn gediversifieerde bedrijfsmodel via een portefeuille die de merken Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Dries Van Noten, Byredo, Charlotte Tilbury, Penhaligon's, L'Artisan Parfumeur, Uriage, Apivita, Dr. Barbara Sturm, Kama Ayurveda en Loto del Sur omvat.