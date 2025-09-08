Aandelen sportbedrijven in neerwaartse trend: Herstelt Adidas zich, terwijl Puma verder daalt?

De aandelen van beide Duitse sportartikelfabrikanten bevonden zich sinds begin dit jaar in een duikvlucht. Gezien het zwakke consumentenvertrouwen en de onzekerheid over invoertarieven geen wonder. Nu lijkt er echter een herstel van de Adidas-aandelen aan te komen, terwijl Puma verder wordt afgestraft door investeerders. Zo beoordelen analisten de situatie.

Aandelen in vrije val

Het aandeel van Puma SE is sinds begin dit jaar met bijna 55 procent gedaald tot 20,05 euro. De waardepapieren van concurrent Adidas AG verloren 25 procent tot 176,40 euro. De negatieve koersontwikkeling van de sportconcerns weerspiegelt de gespannen situatie in de wereldwijde modebranche.

Een zwak consumentenvertrouwen belast kledingbedrijven, en daar komen mogelijk hogere kosten door onberekenbaar geworden douaneregelingen wereldwijd nog bij.

In tegenstelling tot deze ontwikkeling in de loop van het jaar, zijn er tekenen van herstel bij Adidas, die ook de recente positieve bedrijfsontwikkelingen weerspiegelen. De aandelen van de sportartikelfabrikant waren de afgelopen week in trek dankzij optimistische geluiden van analisten.

De Adidas-aandelen stegen de afgelopen week met 5,4 procent tot 170,45 euro en behoorden tot de winnaars in de Duitse DAX-index. Ondertussen gaat de negatieve trend voor concurrent Puma na een kritische beoordeling verder. Met een korting van zeven procent tot 19,92 euro behoorden de aandelen tot de grootste verliezers in de MDAX van middelgrote beurswaarden.

Heeft Adidas het dieptepunt bereikt?

James Grzinic van analysebureau Jefferies gaf Adidas een koopadvies en verwees daarbij naar het ‘enorme waardeverlies’ van de afgelopen weken en maanden. Grzinic ziet echter veel groeifactoren en een verdere uitbouw van het marktaandeel in de komende kwartalen – ondanks onzekerheden met het oog op de Verenigde Staten.

Adidas is volgens de Jefferies-expert zelfs een winnaar met betrekking tot het Amerikaanse douanebeleid en de zwakke dollar, vooral omdat het DAX-concern 80 procent van zijn omzet buiten Noord-Amerika genereert. Grzinic kan zich een verhoging van de bedrijfsprognose voor 2025 in oktober bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal goed voorstellen. In juli handhaafde Adidas de vooruitzichten na de halfjaarcijfers nog, onder meer vanwege de Amerikaanse risico's, wat de aandeelhouders toen zwaar teleurstelde.

Tegengestelde ontwikkelingen

Ondanks de macro-economische en geopolitieke risico's heeft het sportconcern zich in het lopende boekjaar positief ontwikkeld. Reeds het eerste kwartaal verliep beter dan verwacht, in het tweede kwartaal kon Adidas de winst onverwacht fors verhogen.

De nettowinst voor de aandeelhouders werd bijna verdubbeld. Deze steeg met 94,6 procent tot 369 miljoen euro. De plus had het bedrijf te danken aan de aanhoudend sterke vraag naar zijn hoofdmerk Adidas, waarvan de omzet in het tweede kwartaal valuta gecorrigeerd met twaalf procent toenam.

Anders is het bij concurrent Puma. Het eerste kwartaal begon al met een omzetwaarschuwing. Bij de presentatie van de resultaten voor het tweede kwartaal corrigeerde de Adidas-rivaal de jaarprognose fors naar beneden. De bedrijfsleiding rekent voor 2025 nu op een omzetdaling in de lage dubbele cijfers. Voorheen was een groei in de lage tot middelhoge enkele cijfers gepland.

De verschillende bedrijfsontwikkeling van beide sportconcerns zou de sterkere koersverliezen bij Puma sinds begin dit jaar kunnen verklaren. De vraag is nu echter of er echt een trendbreuk in de Adidas-aandelen kan komen.

Puma afgewaardeerd

Voor extra rugwind zorgde JPMorgan-analist Wendy Liu, die Adidas het stempel ‘Positive Catalyst Watch’ gaf en het oordeel ‘Overweight’ handhaafde. Liu gaat ervan uit dat de resultaten van het derde kwartaal de waardering weer zouden moeten stimuleren. De verwachtingen zijn door de koerszwakte tot nu toe in het lopende jaar voldoende bijgesteld. Op het huidige niveau ziet de expert een aantrekkelijke verhouding tussen kansen en risico's.

Liu prees Adidas bovendien voor een goed management van de productportfolio en een gedisciplineerde kostenbeheersing, die de winstgevendheid in dit en het komende jaar ondersteunen. Weliswaar is een zwakte bij de Terrace-producten van Adidas te verwachten, maar deze kan door andere segmenten worden gecompenseerd. Ook Jefferies-expert Grzinic vindt de zorgen van beleggers over een te grote afhankelijkheid van Terrace-producten, die hun hoogtepunt naderen, overdreven.

JPMorgan-analist Liu kijkt echter kritisch naar Puma en waardeerde het MDAX-bedrijf af van ‘Neutral’ naar ‘Underweight’. De heroriëntatie van de sportartikelfabrikant onder nieuwe leiding is langdurig en gaat gepaard met immense implementatierisico's. Liu herinnerde aan een eerdere herstructurering in 2013, die vijf jaar duurde. Tegelijkertijd blijft de concurrentie voor Puma hard, extra bemoeilijkt door de comeback van Nike.

Volgens JPMorgan-expert Liu heeft het Puma-aandeel de afgelopen dagen weliswaar wat geprofiteerd van overnamefantasie. In dit verband ziet ze echter ook enkele valkuilen. Eind augustus meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat de Franse miljardairsfamilie Pinault nadenkt over een verkoop van haar belang in sportartikelfabrikant Puma.

Samenvatting Adidas toont tekenen van herstel na een moeilijk begin van het jaar, ondersteund door positieve beoordelingen en verbeterde bedrijfscijfers.

Puma daarentegen blijft koersverliezen lijden als gevolg van verlaagde jaarprognoses en kritische beoordelingen, wat wijst op een verschillende bedrijfsontwikkeling van beide sportartikelfabrikanten.

Analisten prijzen Adidas voor goed management en kostenbeheersing, terwijl ze bij Puma risico's zien in de heroriëntatie en sterke concurrentie.