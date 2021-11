Aandelenprijs Alibaba ingezakt na lagere resultaten dan verwacht

De aandelenprijs van Alibaba Group Holding Limited (Baba) is gisteren flink gekelderd nadat de resultaten van het tweede kwartaal niet aan de verwachting van analisten voldeden. De aandelenprijs zakte met 11 procent.

Gisteren bleek dat de omzet met 29 procent toenam in het tweede kwartaal, een lagere toename dan voorspeld door analisten. Omzet was daardoor 200 miljard Chinese Yuan, omgerekend ongeveer 28 miljard euro. Ook was de winst van het Alibaba Group Holding Limited gedaald met 81 procent naar een bedrag van 740 miljoen euro.

De lagere resultaten hebben volgens de media zoals AFP en Nu.nl te maken met toenemende concurrentie in het veld. Ook blijft de coronacrisis een impact houden op de resultaten. Alibaba Group Holding Limited geeft zelf in het verslag aan dat de dalende cijfers te maken hebben met de ‘toegenomen investeringen op belangrijke strategische gebieden’.