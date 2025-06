Aandelenprijs Inditex onderuit na tegenvallende resultaten eerste kwartaal

Madrid – De financiële resultaten die Inditex vandaag presenteerde over het eerste kwartaal van boekjaar 2025, werden niet goed ontvangen door de markten en beleggers. De aandelen van het Spaanse moederbedrijf van Zara openden de handelsdag met een daling van meer dan 6 procent.

De aandelen van Inditex openden woensdag 11 juni, na de presentatie van de resultaten, op 46,08 euro. Dit is een daling van 6,36 procent ten opzichte van de 49,21 euro waarmee de aandelen dinsdag sloten. Ondanks een lichte opleving dinsdag, voorspelden analisten al een tegenvallend eerste kwartaal voor de modegigant.

Na de initiële koersdaling, een terugkerend fenomeen bij Inditex na de presentatie van resultaten, herstelde de koers zich licht tot 47,50 euro. Dit blijft 3,47 procent onder de slotkoers van dinsdag.

De koersdaling is te wijten aan de tegenvallende resultaten over het eerste kwartaal van 2025 (1 februari tot en met 30 april). Inditex zag een stagnatie in de omzetgroei, met 8.274 miljoen euro, en in de winst, met 1.305 miljoen euro.

Ondanks dat Inditex "sterke groeikansen" voor haar bedrijfsmodel claimt en een hogere groei verwacht voor het tweede kwartaal (een interjaarlijkse groei van zes procent tussen 1 mei en 9 juni), reageerden de markten negatief. De indicatoren voor omzet, winst en voorraad bleken doorslaggevend. Als reactie op de vertraagde omzetgroei in het eerste kwartaal, steeg de voorraad met 6,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2024 verminderde de voorraad met drie procent tot 3.566 miljoen euro, dankzij uitstekende prestaties. Deze positieve trend is nu echter volledig tenietgedaan, met een totale voorraad van 3.791 miljoen euro op 30 april 2025.

Samenvatting De aandelenkoers van Inditex daalde na de presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal van 2025.

Oorzaak: een stagnatie van de omzet- en winstgroei in het eerste kwartaal.

Ook negatief: de voorraad van Inditex nam in dezelfde periode met zes procent toe als gevolg van de vertraagde omzetgroei.