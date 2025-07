Aandelenprijs LVMH krabbelt weer op na kleine dip na bekendmaking resultaten

De aandelenprijs van LVMH (MC) krabbelt vrijdagochtend weer op nadat de dag begon met een kleine dip van 1,5 procent op de Euronext Paris. Inmiddels is de aandelenprijs met 4,7 procent gestegen in vergelijking met een dag eerder. De Franse luxegroep maakte donderdag na de sluiting van de beurzen bekend dat het zowel een omzet- als winstdaling te verduren had in het eerste financiële halfjaar.

De prijs per aandeel ligt op het moment van schrijven (vrijdag 24 juli 12:30, UTC+2) op 487,55 euro (572,22 Amerikaanse dollar). Het meest recente hoogtepunt in de aandelenprijs van LVMH was op 27 januari 2025. Op dat moment bereikte de prijs per aandeel op de Franse beurs 754,80 euro.

LVMH rapporteerde op donderdag een omzetdaling van 4 procent. De winst nam zelfs met 22 procent af. Concreet komt dit neer op een winstdaling van 5,7 miljard euro ten opzichte van het eerste halfjaar van het voorgaande financiële boekjaar.