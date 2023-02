Aandelenprijs moederbedrijf Michael Kors en Versace schiet omlaag na tegenvallende resultaten derde kwartaal

Capri Holdings Limited, het Amerikaanse moederbedrijf van merken Versace, Michael Kors en Jimmy Choo, noteert een omzetdaling van 6 procent in het derde kwartaal van het huidige boekjaar. Door de afname kwam de omzet neer op 1,51 miljard dollar (1,4 miljard euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag.

“Over het algemeen was onze activiteit in het derde kwartaal uitdagender dan verwacht,” aldus John D. Idol, de CEO van Capri, in het bericht. De wereldwijde wholesaletak van het bedrijf was ‘teleurstellend’ aldus de CEO en dus worden er stappen genomen ter verbetering.

Naast de omzet van 1,51 miljard dollar (1,4 miljard euro) werd er ook een brutowinst van 1,01 miljard dollar (940,1 miljoen euro) en een nettowinst van 225 miljoen dollar (209,4 miljoen euro) behaald. Zowel de brutowinst als de nettowinst vielen lager uit dan in het derde kwartaal van het voorgaande boekjaar. Wanneer men kijkt naar de diverse merken in het portfolio van Capri Holdings Limited, dan is te zien dat Michael Kors de grootste daling noteerde. Het merk, nog steeds goed voor 1,09 miljard dollar (1,01 miljard euro) zag de omzet met 7,2 procent dalen in het derde kwartaal. Bij Jimmy Choo was de afname 5,6 procent waardoor de omzet op 168 miljoen dollar (156,4 miljoen euro) uitkwam. Modehuis Versace was goed voor 249 miljoen dollar (231,8 miljoen euro) aan omzet en hield deze nagenoeg stabiel. De omzet daalde namelijk met 0,8 procent.

Het boekjaar komt bijna tot zijn einde en voor het huidige boekjaar verwacht Capri Holdings Limited een omzet van ongeveer 5,56 miljard dollar (5,17 miljard euro). Dit is gelijk aan de omzet van het voorgaande boekjaar. De aandelenmarkt reageerde meteen op het financiële nieuws van de Amerikaanse groep. De aandelenprijs daalde scherp met 17 procent, maar krabbelde daarna weer iets op.