Aandelenprijs Puma daalt met 17 procent na aankondiging verwacht jaarverlies

De aandelenprijs van Puma SE (PUM) is op vrijdagochtend naar beneden geschoten nadat het Duitse sportmodebedrijf de jaarverwachting naar beneden heeft bijgesteld. Kort na de aankondiging van teleurstellende kwartaalcijfers en een uitgesproken verwachting voor een verlieslatend jaar schoten de aandelen op de Duitse beurs in Frankfurt met 17 procent naar beneden.

De prijs per aandeel ligt op het moment van schrijven (vrijdag 24 juli 12:30, UTC+2) op 20.21 euro (23,71 Amerikaanse dollar). Het meest recente hoogtepunt in de aandelenprijs van Puma SE was op 11 november 2024. Op dat moment bereikte de prijs per aandeel op de Duitse beurs 47,11 euro.

Puma SE rapporteert een omzetdaling van 8,3 procent bij huidige wisselkoersen in het tweede kwartaal. Door het teleurstellende kwartaal ziet het Duitse bedrijf zich genoodzaakt om de eerder winstvoorspelling nu om te zetten naar een verlies. Eerder verwachtte het bedrijf nog een jaarwinst tussen de 445 en 525 miljoen euro.