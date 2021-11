Aandelenprijs schoenenmerk Allbirds schiet omhoog bij beursgang

Schoenenmerk Allbirds (BIRD) maakte gisteren een knallend beursdebuut. Het merk bood aandelen aan tegen de prijs van 15 dollar (12,99 euro), wat al hoger was dan verwacht, en zag de prijs gedurende de dag stijgen met 90 procent. De prijs kwam uiteindelijk neer op 28,89 dollar (25,01 euro) per aandeel, zo is te zien op de website van het bedrijf.

Allbirds is een Amerikaans merk dat van oorsprong zich focust op duurzame schoenen. De kernwoorden van de ontwerpen zijn duurzaamheid, comfort en minimalisme. Het bedrijf werd in 2016 in San Francisco opgericht door Joey Zwillinger en de voormalig footballspeler Tim Brown. Brown komt uit Nieuw Zeeland, een land met meer dan 70 miljoen schapen, en hij vroeg zich af waarom wol niet in schoenen werd gebruikt. Het merk is de afgelopen jaren uitgebreid naar Europa en heeft ook kleding en sportkleding toegevoegd aan het assortiment.

Investeerders zien duidelijk kansen bij Allbirds, aangezien het beursdebuut zo succesvol was. De vraag blijft natuurlijk of de aandelenprijs nu zo hoog blijft.