Aangescherpte controleregels Klarna zorgen voor betere uitsluiting van minderjarigen bij achteraf betaaloptie

Klarna, het AI-aangedreven wereldwijde betaalnetwerk en winkelassistent, heeft 467.000 pogingen van niet-geverifieerde consumenten tegengehouden om toegang te krijgen tot de ‘Buy Now, Pay Later’ (BNPL) producten. Dit is het gevolg van strengere maatregelen om minderjarigen uit te sluiten van kredietproducten, zo meldt Klarna in een persbericht.

De BNPL-betaalmethode ligt al langer onder vuur. Zo baart het de politiek zorgen, omdat de verleiding en het gemak om geld uit te geven dat men soms niet heeft wordt vergroot. Klarna scherpte de controlemaatregelen in april 2024 aan die ervoor moeten zorgen dat minderjarigen geen toegang meer krijgen tot de BNPL-producten. Het bedrijf hoopt hiermee ook de zorgen van de politiek te verminderen.

Het lukte Klarna om iets minder dan 5 procent van alle betalingspogingen sinds oktober vorig jaar tegen te houden. Het bedrijf vroeg sindsdien 570.000 klanten om een ID-scan, waarvan 102.600 consumenten een geldige identificatie kon aanleveren en verder kon gaan met hun aankoop. De overige 467.400 leverde geen geldig ID-bewijs aan, waarbij aanzienlijk veel minderjarigen toegang probeerden te krijgen, zo staat in het persbericht.

Klarna ziet deze controlegeling als een stap in de goede richting om minderjarigen uit te sluiten van de achteraf betaalopties. De ministeries van Financiën, Economische Zaken en Justitie en Veiligheid benadrukt de vooruitgang, maar roept alle BNPL-aanbieder ook op om verdere stappen te zetten.

"Hoewel we altijd maatregelen hebben genomen om de toegang tot onze kredietproducten te reguleren, is het terecht dat de ministeries oproepen tot strengere controles om te voorkomen dat minderjarigen deze regels omzeilen," aldus Matthew Scott, General Manager van Klarna Nederland, in het persbericht. "Daarom hebben we snel onze robuuste leeftijdsverificatie aangescherpt, en deze resultaten laten zien dat die aanpak werkt."