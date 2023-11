Aankomende verkiezingen: ‘Ondernemers bezorgd over stabiliteit Nederlandse politiek’

Een groot gedeelte van Nederlandse ondernemers is bezorgd over de Nederlandse politiek. Vooral stabiliteit en betrouwbaarheid wordt als zorgelijk bestempeld door deelnemers van een onderzoek van organisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en Forum.

Een groot deel van de deelnemers verwacht dat de uitslag van de aankomende verkiezingen (22 november) invloed zal hebben op hun bedrijf. Ze verwachten vooral hogere kosten en meer eisen en regels. Over de huidige (demissionaire) coalitie wordt hard geoordeeld. Drie op de vijf ondernemers is (zeer) ontevreden over het beleid. De gevraagde ondernemers geven aan dat het de coalitie ontbrak aan visie, beslissingen nemen, actie ondernemen en langetermijndenken. De politiek zou ook onvoldoende oog hebben voor de belangen van ondernemers in Nederland.

Grootste uitdagingen voor Nederland? Ondernemers zien polarisatie, versnippering in de politiek, langetermijnbeleid- en besluitvorming en het vergroten van vertrouwen in de politiek en overheid als de grootste struikelpunten.

Ondernemers in de groot- en detailhandel zijn samen met ondernemers uit de transport- en logistiek sector juist negatiever over het huidige economische klimaat dan gemiddeld onder de ondernemers. Over het toekomstige economische klimaat staat ruim de helft van de ondernemers uit de groot- en detailhandel juist weer neutraal.

“Ondernemers snakken naar stabiel en op de lange termijn gericht beleid. Dat is cruciaal, want zij staan de komende jaren voor grote investeringen, met name op het gebied van duurzaamheid”, aldus Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW, in het bericht. “Bovendien is stabiliteit en beheersing van de neiging om de lasten- en regeldruk alsmaar te vergroten nodig om te zorgen dat er voldoende investeringen in Nederland plaatsvinden. Zodat we met elkaar -nu en in de toekomst- voldoende geld blijven verdienen om onze agenten, leraren en verpleegkundigen te kunnen betalen.”

“Ondernemers zien opnieuw veel nieuwe regels en kosten op zich afkomen en vrezen dat, denk ik, terecht als we met elkaar niet opletten”, aldus Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, aanvullend in het bericht. “Nu al is bijna een derde van de regels nauwelijks uitvoerbaar voor mkb-ondernemers. We moeten dit schip van richting veranderen met de nieuwe coalitie als we het mkb weer echt de broodnodige wind in de zeilen willen geven.”