‘Aanschaf schoenen en kleding daalde na maatregelen, gedrag normaliseert weer’

Online shoppen mag dan wel steeds populairder zijn vanwege de pandemie, de eerste paar weken kon de kleding- en schoenenbranche daar niet van meegenieten. Uit cijfers van betaalplatform Klarna blijkt dat de aanschaf van schoenen en kleding de eerste weken sinds de maatregelen met tien procent per week is teruggelopen.

Elektronica bleek in de eerste weken van de maatregelen, 9 maart tot 29 maart, het populairst met een stijging van 25 procent. Entertainment volgde met een stijging van 22 procent. Vanaf 30 maart normaliseerde het consumentengedrag enigszins aldus Klarna. De online aankoop van schoenen en kleding stijgt weer.

"De inzichten liggen wellicht voor de hand, als je nadenkt over je eigen winkelgedrag en dat van de mensen om je heen. Mensen waren bezig hun werkplek in te richten, schoonheidsproducten in huis te halen, gezondheidsproducten in te slaan en spelletjes te kopen om met hun partner, kinderen of huisgenoten te spelen,” aldus Wilko Klaassen, General Manager van Klarna in Nederland en België. "Hoewel de beperkingen wat betreft sociale interactie nog steeds gelden, zien we weer dat mensen investeren in nieuwe kleren en schoenen voor de lente en de zomer. Hun werkplek is ingericht en de voorraden zijn weer op peil. Nu hun kledingkast nog! Dat de trend normaliseert, is voor de online retailers goed nieuws.”