Aantal bedrijfsopheffingen hoger dan ooit, failissementen blijven laag

In het eerste halfjaar van 2022 zijn in totaal 76 duizend bedrijven opgeheven, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is het hoogste aantal bedrijven sinds de start van de metingen in 2007. Wel blijft het aantal failissementen, ondanks een lichte toename in vergelijking met het eerste halfjaar van 2021, ‘historisch laag’.

Wanneer er wordt gekeken naar het percentage opgeheven bedrijven ligt dit met 3,6 procent even hoog als in 2020. In 2021 hefte een minder groot deel van de ondernemers hun bedrijf op, het aandeel was toen slechts 2,7 procent.

Zo’n 84 procent van de opheffingen vonden vooral plaats bij eenmanszaken. Eenmanszaken maken historisch gezien het grootste deel uit van de jaarlijkse opheffingen onder ondernemers, echter is het aandeel nu hoger dan ooit. Ook maakten webwinkels een relatief groot onderdeel uit van de in het eerste halfjaar van 2022 stopgezette ondernemingen (in totaal 6785 tegenover 4420 vorig jaar).

Het aantal failissementen steeg slechts lichtjes in vergelijking met vorig jaar, naar een totaal aan 961, maar blijft historisch laag. Het aantal failissementen onder eenmanszaken zet een dalende trend voort die in 2019 startte. Waar in het eerste halfjaar van 2021 nog zeventien procent van de failissementen een eenmanszaak betrof, lag dit percentage in het eerste halfjaar van 2022 op veertien procent. In totaal gingen er in de eerste helft van dit jaar 139 eenmanszaken failliet. Gemiddeld waren deze zaken zo’n vijf jaar actief.