Aantal winkels waar enkel gepind kan worden blijft hetzelfde als een jaar eerder

Het aantal winkels waar alleen gepind kan worden, is hetzelfde gebleven in vergelijking met een jaar eerder, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank. Winkeliers die contanten aannemen, zeggen dit vooral te doen uit klantvriendelijkheid en omdat het een wettig betaalmiddel is.

Bij vier procent van de Nederlandse winkels kan enkel gepind worden. Dat aantal is gelijk aan dat van een jaar eerder. ‘Pin only’-winkeliers geven aan geen contanten te accepteren uit veiligheidsoverwegingen, zoals risico op een overval of inbraak en diefstal door personeel, meldt De Nederlandsche Bank. Een andere reden om geen cash aan te nemen is dat de meeste klanten voorkeur geven aan betalen met een pinpas of een creditcard. Retailers die ervoor kiezen geen contanten aan te nemen, is het belangrijk dat consumenten hier duidelijk over worden geïnformeerd, bijvoorbeeld door een sticker bij de ingang of de kassa.

Verdwijnt de acceptatie van contant geld uit het winkelbeeld? Als het aan Nederlandse retailers ligt, duurt dat nog even. Slechts één procent geeft aan over drie jaar zeker geen cash meer te accepteren en drie procent denkt dat waarschijnlijk nog wel te doen, aldus De Nederlandsche Bank. Zo’n 89 procent geeft aan nog zeker wel cash te accepteren.