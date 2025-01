‘Aanval op de Nederlandse winkelstraat’: Mogelijk hoger belastingtarief op kleding

Een nieuw idee van het Nederlandse kabinet doet stof opwaaien. Het kabinet overweegt namelijk het hoge btw-tarief van 21 procent te verhogen naar 21,4 procent, zo melden diverse media. Met deze verhoging wil het de geschrapte maatregel van btw-verhoging op boeken, cultuur en media compenseren.

Hoewel het nu nog gaat om een idee, betekent niet dat deze verhoging er snel aankomt. Zo zou een kamermeerderheid tegen het plan zijn.

Brancheorganisatie Inretail heeft in een reactie laten weten dat het voorstel desastreus is. “Een verhoging van het 21 procent btw-tarief dat het kabinet overweegt, dreigt een regelrechte subsidie te worden voor niet-Europese aanbieders zoals Shein en Temu”, aldus Jan Meerman, algemeen directeur van INretail in het bericht. “Consumenten vinden het leven nu al extreem duur geworden. Een verhoging van de btw beschouwen wij als een aanval op de Nederlandse winkelstraat.”

De hogere btw zou er namelijk voor zorgen dat consumenten sneller grijpen naar producten van buiten Europa die online te bestellen zijn. “Of die producten veilig zijn en aan de Nederlandse wet en normering voldoen is zeer discutabel. Ons unieke winkellandschap waar andere landen jaloers op zijn moeten we koesteren en juist sterker maken.” Meerman baalt daarbij dat de rekening van maatschappelijke kwesties weer bij ondernemers eindigt. “Hoe de verhoging ook wordt, veel ondernemers kunnen prijzen niet zomaar verhogen en de verhoging voor eigen rekening moeten nemen en dat gaan ze uiteindelijk merken in de resultaten. Ondernemen is voor heel veel retailers niet leuk meer. Het kabinet roept dan wel dat ze ondernemerschap koestert en stimuleert, maar wat wij ervaren, is dat ze het eerder afbreekt. Dit kabinet wil werk maken van leefbare dorpen en steden. Maak dat eens waar zeg ik dan op mijn beurt.”

Staatsecretaris Tjebbe van Oostenbruggen is volgens diverse media de afgelopen weken bij verschillende kamerfracties langs geweest om de btw te bespreken. Daar kwamen diverse opties naar onder waaronder het schrappen van zowel 21 als 9 procent en één tarief van 17 of 18 procent te hanteren. Dit zou echter betekenen dat veel boodschappen (die nu onder het 9 procent tarief vallen) veel duurder worden. Dit ging veel partijen te ver. De optie om het middelste tarief van 9 procent te verhogen naar 10 procent werd om diezelfde reden van tafel geveegd.