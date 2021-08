‘Aanzienlijke investering’ voor Mr Marvis, wil winkels openen in Duitsland en Engeland

Broekenmerk Mr Marvis heeft een investeerder binnengehaald: Capital A Investment Partners. Het is de eerste professionele investeerder voor het broekenmerk, zo meldt het tegen Quote.

Hoeveel geïnvesteerd is in Mr Marvis blijft echter onduidelijk. Het merk wil tegen Quote niet kwijt over hoeveel kapitaal het gaat. De publicatie zelf schat het op zo’n 10 miljoen euro. Mede-oprichter Steven Vrendenbarg geeft alleen aan dat het gaat om ‘een aanzienlijk bedrag’.

Vrendenbarg geeft aan Quote aan dat Mr Marvis uit wil breiden. Op korte termijn wil het bedrijf de pop-up winkel in Antwerpen een permanente winkel maken en volgend voorjaar wil het bedrijf winkels openen in Duitsland en Engeland. In Nederland heeft Mr Marvis een winkel in de P.C. Hooftstraat.