Aardbevingen in Turkije en Syrië: De modewereld reageert (en biedt hulp)

Grote gebieden in Turkije en Syrië zijn aan het begin van de week getroffen door meerdere aardbevingen. Het dodental loopt snel op en de beelden van het grote rampgebied gaan de wereld over. De mode-industrie reageert op de tragedie en biedt waar het kan hulp.

Turkije is een van de grote productielanden voor kleding en textiel. In het land zijn dan ook veel fabrieken te vinden. Zo bevindt zich ook een van de productiepartners van denimmerk Kuyichi zich in het getroffen gebied, zo blijkt uit een statement van het merk. Kuyichi werkt met stoffenleverancier Bossa die zich bevindt in Adana, vlakbij het epicentrum van verschillende bevingen. “We zijn bedroefd door de verwoestende aardbeving die in Turkije en Syrië voelbaar was. Onze harten en gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun familie die de impact voelen van deze tragedie. We staan naast de mensen van Turkije en Syrië gedurende deze moeilijke tijd en zullen alles wat we kunnen doen om hen te helpen bij het herstel. We zijn in het speciaal toegewijd aan onze lange termijn partner en stoffenleverancier, Bossa, die gevestigd is in Adana, Turkije en die een integraal onderdeel is van ons bedrijf.”

Diverse kleding- en textielorganisatie uit Turkije delen hetzelfde statement via hun online kanalen. “Wij wensen Allah’s genade toe aan onze burgers die zijn omgekomen bij de aardbeving die in vele delen van ons land is gevoeld, en wensen onze gewonden een spoedig herstel toe. Als ITKIB, IMMIB, IIB en HIB [diverse textielorganisaties, red.] zijn we een hulpactie begonnen om de wonden van onze burgers die door de aardbeving zijn getroffen te helen.” De organisaties hebben een inzamelactie opgezet voor spullen zoals kleding, luiers, kachels en voedsel.

De Puma Group heeft een statement uitgestuurd in het Engels en het Turks waarin het de familie van de slachtoffers van de aardbeving condoleert en het de gewonden een snel herstel toewenst. Naar verwachting zullen meer (mode)merken zich op termijn ook uitspreken en/of acties opzetten.

Mode-industrie reageert op aardbevingen in Turkije en Syrië

Online speler Amazon laat in een statement blijken dat het meteen in actie komt. “Om de getroffen gemeenschappen bij te staan, heeft Amazon de disaster relief capabilities geactiveerd en reageert het door Het Rode Kruis en andere hulporganisaties te helpen met hun urgente behoeften.” Gedoneerde items worden door Amazon gestuurd naar het distributiecentrum in Istanbul en vervolgens verder gedistribueerd. Amazon onderstreept dat deze actie nog maar het begin is van de hulp die het wil bieden. “De komende dagen zullen we samenwerken met lokale organisaties en hulpgroepen om de behoeften te identificeren en Amazon’s logistieke en leveringssysteem in te zetten om bij deze behoeften te helpen.” Amazon laat verder weten dat het ruim 2.000 medewerkers heeft in Turkije, maar geen locaties heeft in de rampgebieden. Het bedrijf stelt dat het op maandag heeft gecontroleerd dat alle medewerkers en hun families in het land veilig zijn.

Turkije en Syrië zijn gevoelig voor aardbevingen en het is ook niet de eerste keer dat het gebied getroffen wordt. Een voorbeeld uit de geschiedenis is de aardbeving van 1999. Door een combinatie van de aardbeving, economische problemen en wisselkoersen destijds zag de Turkse kleding- en textielindustrie voor het eerst in dertig jaar de export afnemen. De industrie herstelde echter van de impact tussen 2000 en 2007. Wat de impact van de beving van afgelopen maandag op de Turkse textiel- en kledingindustrie is nog vrij onbekend.

FashionUnited heeft contact gezocht met diverse instanties. Dit artikel wordt mogelijk later aangevuld met de nieuwste informatie.