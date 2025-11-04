AB Foods overweegt splitsing van Primark en levensmiddelendivisie

Het Britse conglomeraat AB Foods overweegt een splitsing van textieldiscounter Primark en de levensmiddelendivisie als onderdeel van een herstructurering.

Binnen ABF heeft het bedrijf twee uitstekende bedrijfsonderdelen, aldus CEO George Weston, de kleinzoon van de oprichter, bij de presentatie van de jaarcijfers op dinsdag. De levensmiddelendivisie heeft een ‘zeer aantrekkelijk portfolio’, hoewel de financiële markten deze minder goed begrijpen dan Primark.

Een deel van de beslissing hangt samen met de omvang van Primark, dat het grootste deel van de operationele winst van het conglomeraat voor zijn rekening neemt, voegde voorzitter Michael McLintock toe. De grootste aandeelhouder, Wittington Investments – de investeringsmaatschappij van de welgestelde familie Weston – wil volgens het bedrijf een meerderheidsbelang in beide bedrijfstakken behouden.

Ondertussen heeft het bedrijf in het afgelopen boekjaar aanzienlijk minder verdiend. Dit kwam voornamelijk door de lage suikerprijs. De omzet daalde in het volledige jaar tot 13 september met drie procent op jaarbasis tot bijna 19,46 miljard Britse pond (22,2 miljard euro).

De voor bijzondere posten gecorrigeerde operationele winst daalde met dertien procent tot 1,73 miljard Britse pond. Analisten hadden een sterkere daling verwacht. Voor het lopende jaar verwacht het bedrijf een winstgroei. Onder de streep kwam de winst voor aandeelhouders over het hele jaar uit op ruim een miljard pond. Dat was bijna dertig procent minder dan het voorgaande jaar.