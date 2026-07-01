AB Foods: Primark heeft last van zwak consumentenklimaat
Budgetmodeketen Primark, die voor een afsplitsing staat, noteert in het derde kwartaal een omzetdaling. De omzet op vergelijkbare basis daalt in de drie maanden tot 20 juni met 2,2 procent, zo meldt moederbedrijf AB Foods woensdag.
Primark heeft hierbij last van het moeilijke consumentenklimaat. Het Britse conglomeraat, dat ook actief is in de sectoren suiker, landbouw en voedselingrediënten, kondigde in april de afsplitsing van Primark aan na meer dan dertig jaar.
AB Foods verwacht bovendien een verdere verslechtering in de suikeractiviteiten, nadat het conflict in het Midden-Oosten tot een stijging van de energieprijzen heeft geleid. Het aandeel verliest 's ochtends bijna 3 procent.
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