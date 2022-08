Abercrombie behaalt in tweede kwartaal recordomzet, maar Hollister blijft achter

Abercrombie & Fitch Co. behaalde in het tweede kwartaal van dit jaar en omzet van 805 miljoen dollar, omgerekend 805,6 miljoen euro. Dat blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. De omzet van Abercrombie (waaronder Abercrombie & Fitch and abercrombie kids valt) steeg met vijf procent, terwijl de omzet van Hollister met vijftien procent daalde.

Fran Horowitz, Chief Executive Officer van Abercrombie & Fitch Co. deelt in het kwartaalverslag: "Terwijl de wereldwijde macro-omgeving in het tweede kwartaal verslechterde, zagen we tegengestelde resultaten in de merkprestaties. Abercrombie boekte zijn hoogste omzet in het tweede kwartaal sinds 2015 en zijn negende opeenvolgende kwartaal van gemiddelde groei per eenheid. Dit werd meer dan tenietgedaan door Hollister, waar we een groter dan verwacht effect zagen van inflatie en (...) een lager dan verwachte conversie.

In de Verenigde Staten vond er in het tweede kwartaal een omzetdaling van vier procent plaats ten opzichte van vorig jaar. Buiten de Verenigde Staten daalde de omzet in totaal met veertien procent.