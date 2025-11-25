Abercrombie & Fitch boekt recordomzet in derde kwartaal 2025 en scherpt jaarverwachting aan

Abercrombie & Fitch Co. meldt een sterke omzetgroei in het derde kwartaal van boekjaar 2025, gedreven door de prestaties van het merk Hollister. Het bedrijf scherpt de verwachting voor het volledige jaar aan en voorziet aanhoudende groei en winstgevendheid.

In het derde kwartaal, eindigend op 1 november 2025, bereikt de netto-omzet een recordhoogte van 1,3 miljard dollar; een stijging van zeven procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit markeert het twaalfde opeenvolgende kwartaal van groei voor het bedrijf. De groei komt voornamelijk door een stijging van zeven procent in zowel Noord- en Zuid-Amerika als de EMEA-regio, terwijl APAC een daling van zes procent laat zien. Het merk Hollister gaat aan kop met een omzetstijging van zestien procent, tegenover een daling van twee procent bij Abercrombie. De nettowinst per verwaterd aandeel bedraagt 2,36 dollar, vergeleken met 2,50 dollar vorig jaar.

Fran Horowitz, algemeen directrice, zegt: “We hebben drie jaar van opeenvolgende kwartaalomzetgroei bereikt en leveren een recordomzet in het derde kwartaal, met een groei van zeven procent ten opzichte van vorig jaar... Onze resultaten versterken de kracht van ons bedrijfsmodel en geven ons vertrouwen in ons vermogen om duurzame aandeelhouderswaarde op lange termijn te stimuleren.”

Het bedrijf verwacht nu een netto-omzetgroei voor het volledige jaar van zes tot zeven procent en een nettowinst per verwaterd aandeel van 10,20 tot 10,50 dollar. Verder staan er ongeveer veertig netto winkelopeningen op de planning voor het komende jaar en wil men voor ongeveer 450 miljoen dollar aan aandelen terugkopen. Voor het vierde kwartaal verwacht Abercrombie & Fitch een netto-omzetgroei van vier tot zes procent en een nettowinst per verwaterd aandeel tussen de 3,40 en 3,70 dollar.

