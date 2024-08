Abercrombie & Fitch boekt recordomzet in Q2 en verhoogt verwachtingen voor het jaar

Het Amerikaanse modeconcern Abercrombie & Fitch Co., met merken zoals Hollister en Abercrombie onder zijn hoede, laat in een financieel verslag weten dat de omzet in het tweede kwartaal van 2024 uitzonderlijk is gestegen. Het bedrijf verhoogt zijn verwachtingen voor volgend jaar. Ondanks de sterke resultaten wees CEO Fran Horowitz op een “steeds onzekerder wordende omgeving.”

De omzet van Abercrombie & Fitch Co. is in het tweede kwartaal van 2024 gestegen tot 1,1 miljard dollar (1 miljard euro), een stijging van ongeveer 21 procent vergeleken met een omzet van 935 miljoen dollar een jaar eerder.

Per merk is Abercrombie met 26 procent gestegen in omzet, en noteert Hollister een groei van 17 procent door een beter dan verwachte zomer- en back-to-schoolverkoop. Onder Hollister valt ook het merk Gilly Hicks.

CEO Horowitz zegt dat het bedrijf ondanks dat het blijft “opereren in een steeds onzekerder wordende omgeving” op schema ligt. Sterker nog: Abercrombie & Fitch Co. verhoogt zijn verwachtingen voor het hele jaar en voorspelt een netto-omzetgroei van 12 procent tot 13 procent.