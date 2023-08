Abercrombie & Fitch Co. buigt verlies om in winst in eerste halfjaar 2023

Het Amerikaanse Abercrombie & Fitch Co., het moederbedrijf van Abercrombie en Hollister, houdt zijn omzet stabiel maar weet zijn verlies om te buigen in winst. Het bedrijf behaalt een winst van 58,7 miljoen dollar, omgerekend 54,1 miljoen euro, in het tweede kwartaal van boekjaar 2023, zo blijkt uit het financiële verslag. Daarmee komt de winst van het eerste halfjaar op 119,3 miljoen dollar (110 miljoen euro).

De omzet van het Amerikaanse modebedrijf bedraagt 935,3 miljoen dollar (862,9 miljoen euro) in het tweede kwartaal van boekjaar 2023. Dat is 130 miljoen dollar meer in vergelijking met een jaar eerder. Voor het eerste halfjaar komt de omzet dus uit op 1,8 miljard dollar (1,7 miljard euro). Ook hier noteert Abercrombie & Fitch Co. een lichte omzetgroei: 154 miljoen dollar.

Het operationele inkomen is, vergeleken met een jaar eerder, in het tweede kwartaal flink verbeterd. Zo boekt het bedrijf een winst van 89,8 miljoen dollar (82,8 miljoen euro), terwijl het in het tweede kwartaal in 2022 nog een verlies maakte van ruim twee miljoen dollar (1,8 miljoen euro). Onderaan de streep betekent dat, dat Abercrombie & Fitch Co. een winst maakt van 58,7 miljoen dollar (54,2 miljoen euro). Ter vergelijking: het bedrijf eindigde vorig jaar met een verlies van 14,7 miljoen dollar (13,6 miljoen euro).

Wat betreft het operationele inkomen voor het eerste halfjaar komt deze uit op 123,9 miljoen dollar (114,3 miljoen euro), tegenover 11,9 miljoen dollar (11 miljoen euro) verlies vorig jaar. Onderaan de streep buigt het verlies van 29,6 miljoen dollar (27,3 miljoen euro) zich om naar een winst van 76,6 miljoen dollar (70,7 miljoen euro).