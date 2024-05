Abercrombie & Fitch Co. passeert miljardgrens in Q1 2024, 'recordomzet voor het eerste kwartaal'

Abercrombie & Fitch Co. heeft vandaag zijn resultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal dat eindigde op 4 mei 2024. Het bedrijf spreekt van “uitstekende prestaties in het eerste kwartaal.” Omdat het zo goed gaat, verhoogt het bedrijf zijn vooruitzichten voor omzet en bedrijfsresultaat voor het hele jaar.

Abercrombie & Fitch Co. noteert een omzet van 1 miljard dollar (ongeveer 922 miljoen euro). Dit is 22 procent meer dan vorig jaar en volgens het financieel verslag van het bedrijf 'een recordomzet voor het eerste kwartaal’. Het netto-inkomen van de Amerikaanse retailer staat in het eerste kwartaal op 115 miljoen dollar (106 miljoen euro).

Volgens het verslag was breed verspreid over de regio's en merken, waarbij de merken van Abercrombie een omzetgroei van 31 procent noteerden en de merken van Hollister een groei van 12 procent noteerden. De sterke omzetgroei, samen met de stijging van de brutowinst, leidde tot een record bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal en een brutowinstmarge van 12,7 procent, 860 basispunten hoger dan in het voorgaande jaar.

Door het succesvolle eerste kwartaal van Abercrombie & Fitch Co. verhoogt het bedrijf de vooruitzichten voor het hele jaar. De retailer laat weten een omzetgroei van ongeveer 10 procent en een brutowinstmarge van ongeveer 14 procent te willen behalen.

Abercrombie & Fitch Co. is het moederbedrijf van Abercrombie & Fitch en Hollister. Onder Hollister valt ook het merk Gilly Hicks. Deze merken hebben gezamenlijk 730 winkels wereldwijd, waarvan ongeveer driekwart in de Verenigde Staten.