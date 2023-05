Abercrombie & Fitch, Co. positief over resultaat eerste kwartaal, stelt jaarverwachting naar boven bij

Abercrombie & Fitch, Co., moederbedrijf van de merken Abercrombie en Hollister, groeide de omzet tijdens het eerste kwartaal van 2023 met drie procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Dat blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. De omzet komt hiermee uit op 836 miljoen dollar (775 miljoen euro). Gecorrigeerd voor inflatie kwam de omzetgroei uit op vier procent.

De operationele winst kwam uit op 34 miljoen dollar (32 miljoen euro). In dezelfde periode in het voorgaande jaar boekte Abercrombie & Fitch, Co. nog een verlies van 10 miljoen dollar (9,28 miljoen euro).

Bij Abercrombie groeide de netto omzet met veertien procent naar 436 miljoen dollar (404 miljoen euro), terwijl bij Hollister de netto omzet juist met zeven procent kromp, naar 400 miljoen dollar (371 miljoen euro).

Waar de omzet in de Verenigde Staten en de Aziatisch Pacifische regio groeide met respectievelijk negen en elf procent, kromp de omzet in de EMEA-regio (bestaande uit Europa, het Midden Oosten en Afrika) met vijftien procent. De omzetkrimp in deze regio is voornamelijk toe te wijzen aan gestopte winkelactiviteiten. Wanneer de omzet in dit gebied vergeleken wordt uitgaande van hetzelfde aantal winkels, bedrijven en activiteiten, komt de omzetkrimp uit op slechts vier procent.

Over de toekomst van het bedrijf zegt Abercrombie & Fitch, Co. CEO Fran Horowitz: “Vooruitkijkend blijven we voorzichtig optimistisch over de consumentenvraag en ons vermogen om te reageren op een dynamische macro-omgeving, verder ondersteund door onze sterke balans. (...) Belangrijk is dat we vooruitgang boeken met belangrijke, strategische investeringen in winkels, digitaal en technologie om vanaf 2022 groei te realiseren.”

Voor 2023 stelt Abercrombie & Fitch, Co. de omzetverwachting licht naar boven bij. In plaats van een omzetgroei van één tot drie procent, verwacht het bedrijf nu een groei van tussen de twee en vier procent.