Abercrombie & Fitch Co. verhoogt jaarverwachting opnieuw

Het Amerikaanse kledingconcern Abercrombie & Fitch Co. heeft in het derde kwartaal van het boekjaar 2023/24 opnieuw de marktverwachtingen aanzienlijk overtroffen. Gezien de sterke resultaten verhoogde het bedrijf dinsdag opnieuw zijn prognoses voor het hele jaar.

In de 13 weken voorafgaand aan 28 oktober bereikte de omzet van de groep 1,06 miljard dollar (964,0 miljoen euro), een stijging van 20 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersschommelingen steeg de omzet met 16 procent.

Beide segmenten van de groep droegen bij aan de sterke groei. De Abercrombie divisie met het vlaggenschip Abercrombie & Fitch en de kindermodelijn Abercrombie Kids realiseerde een stijging van 30 procent (gecorrigeerd voor wisselkoersschommelingen 26 procent) tot 547,7 miljoen dollar (502,2 miljoen euro). In de Hollister-divisie, die naast het gelijknamige label ook de merken Gilly Hicks en Social Tourist omvat, steeg de omzet met 11 procent (bij gelijke wisselkoersen een plus van 7 procent) tot 508,7 miljoen dollar (466,4 miljoen euro).

Door lagere vrachtkosten en lagere voorraadafschrijvingen kon de kledingleverancier zijn brutomarge aanzienlijk verbeteren. Hierdoor steeg het bedrijfsresultaat van slechts 17,5 miljoen dollar (16 miljoen euro) in dezelfde periode van het voorgaande jaar naar 138,0 miljoen dollar (126,5 miljoen euro). Het resultaat was een nettowinst van 96,2 miljoen dollar ( 87,8 miljoen euro), nadat het bedrijf in het derde kwartaal van vorig jaar een verlies van 2,2 miljoen dollar (2 miljoen euro) had geboekt.

De onverwacht sterke vooruitgang was voor het management aanleiding om de jaarverwachting opnieuw te verhogen. De omzet zal nu naar verwachting met twaalf tot 14 procent groeien ten opzichte van 2022/23, vergeleken met de eerdere prognose van slechts tien procent. De prognose voor de operationele marge is verhoogd van acht tot negen procent naar ongeveer tien procent.

