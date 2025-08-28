Abercrombie & Fitch: Jonge Hollister-klanten zorgen voor recordomzet

Abercrombie & Fitch Co. overtreft de verwachtingen in het tweede kwartaal van boekjaar 2025/26. Het bedrijf behaalt een nieuwe recordomzet.

De Amerikaanse kledingverkoper verhoogt de omzet met zeven procent ten opzichte van vorig jaar tot 1,3 miljard dollar (ongeveer 1,2 miljard euro). Daarmee is het kwartaal, dat eindigde op 2 augustus, het elfde kwartaal op rij met groei, meldt Abercrombie & Fitch woensdag. De omzetverwachtingen voor het gehele jaar worden verhoogd.

De thuismarkt Amerika, inclusief Noord- en Zuid-Amerika, blijft met 974,2 miljoen dollar de grootste markt. Deze markt groeit met acht procent ten opzichte van vorig jaar. De regio Azië-Pacific laat ook een omzetstijging zien. Met 37,2 miljoen dollar ligt de omzet twaalf procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2024/25. De regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika laat een lichte daling van één procent zien. In deze regio bedraagt de omzet 197,2 miljoen dollar.

Hollister drijft omzet

Hollister blijft de drijvende kracht achter de groei. In de afgelopen drie maanden behaalt het merk, gericht op een jongere doelgroep, een omzetgroei van negentien procent tot 656,7 miljoen dollar. CEO Fran Horowitz schrijft de groei vooral toe aan de hoge vraag in de zomer en tijdens de start van het schooljaar.

De omzet van Abercrombie daalt, net als in het eerste kwartaal, verder met vijf procent tot ongeveer 551,9 miljoen dollar. In dezelfde periode vorig jaar was Abercrombie nog het grootste merk qua omzet.

Het bedrijfsresultaat van Abercrombie & Fitch Co. bedraagt 207 miljoen dollar. De aangepaste winst voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 244 miljoen dollar, een stijging van 13,5 procent ten opzichte van vorig jaar. De nettowinst voor aandeelhouders stijgt met 5,9 procent tot 143,4 miljoen dollar.

Abercrombie & Fitch verhoogt omzetverwachtingen

Het management verlaagde de jaarprognose in het eerste kwartaal vanwege veranderingen in douane- en belastingtarieven, maar verhoogt deze nu weer. Abercrombie & Fitch verwacht voor 2025/26 een omzetgroei van vijf tot zeven procent, in plaats van de eerder voorspelde drie tot zes procent.

"We zijn offensief de tweede helft van 2025 ingegaan", aldus Horowitz. "Vanwege onze sterke positionering en onze groeikoers, voortbouwend op de recordresultaten van 2024, verhogen we onze omzetprognose voor het gehele jaar."