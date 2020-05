Abercrombie & Fitch noteert omzetdaling van 34 procent in Q1

Kledingretailer Abercrombie & Fitch Co. rapporteert over het eerste kwartaal van FY2020 een omzet van 485 miljoen dollar (436 miljoen euro), wat neerkomt op een daling van 34 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf schrijft de daling toe aan de grootschalige winkelsluitingen als gevolg van Covid-19, blijkt uit het eerste kwartaalrapport.

“Ik ben trots op het doorzettingsvermogen en de snelle acties van onze wereldwijde teams en partners in deze ongekende periode,” verklaart CEO Fran Horowitz in het rapport. “We zijn dit fiscale jaar met een sterke financiële positie ingegaan en in deze tijd van Covid-19 hebben we onmiddellijk strategische en drastische maatregelen genomen om onze liquiditeitsbehoeften op korte en lange termijn in evenwicht te houden, om zo het bedrijf goed te positioneren voor onze belangrijkste stakeholders,” aldus Horowitz.

Dochtermerk Abercrombie realiseerde in het kwartaal een omzet van 212 miljoen dollar (190 miljoen euro), wat neerkomt op een daling van 30 procent. Het Hollister-label realiseerde een omzetdaling van 36 procent naar 273 miljoen dollar (245 miljoen euro).

De Verenigde Staten waren met een omzet van 323 miljoen dollar (290 miljoen euro) de belangrijkste markt voor Abercrombie & Fitch. Ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar was dat wel 31 procent lager. In de EMEA-regio realiseerde het bedrijf een omzetdaling van 35 procent naar 113 miljoen dollar (101 miljoen euro), en in de APAC-regio daalde de omzet met 51 procent naar 32 miljoen dollar (29 miljoen euro).

De brutowinst bedroeg 264 miljoen dollar (237 miljoen euro), ten opzichte van 444 miljoen dollar (399 miljoen euro) in het eerste kwartaal van FY2019.

Inmiddels zijn 409 winkels van Abercrombie & Fitch weer geopend. Dat komt neer op 48 procent van het totale retailnetwerk van het Amerikaanse bedrijf.

Beeld: Hollister Facebook