Abercrombie & Fitch rapporteert sterk vierde kwartaal, tragere groei verwacht

Ondanks een sterk vierde kwartaal voor kledingretailer Abercrombie & Fitch, met een netto-omzetgroei van 9 procent naar 1,58 miljard dollar, een vergelijkbare omzetgroei van 14 procent en een winst per aandeel van 3,57 dollar, wijzen de vooruitzichten van het bedrijf voor 2025 op een vertraging van de groei.

Het bedrijf voorspelt een omzetgroei van 3 tot 5 procent, een operationele marge tussen 14 en 15 procent en een nettowinst per verwaterd aandeel tussen 10,40 en 11,40 dollar voor het komende jaar, wat lager is dan de verwachtingen van Wall Street.

Tijdens het vierde kwartaal groeide de omzet van het merk Abercrombie met slechts 2 procent, terwijl de omzet van Hollister met 16 procent steeg. De vergelijkbare omzet voor Abercrombie steeg met 5 procent ten opzichte van de vergelijkbare omzetgroei van 24 procent voor Hollister.

CEO Fran Horowitz merkte tijdens een conference call met analisten op dat de omzet van het merk Abercrombie in februari vertraagde en voor die maand negatief werd.

"Vorig jaar hadden we een vlekkeloze overgang naar de lentecollectie en dit jaar is het wat meer genormaliseerd. De omzet van het bedrijf is positief voor de maand februari, met een klein verschil tussen de merken. Hollister kwam zeer sterk binnen na een zeer, zeer sterk vierde kwartaal en Abercrombie is een beetje negatief," legde Horowitz uit.

Voor het volledige jaar 2024 bereikte de netto-omzet 4,95 miljard dollar, een stijging van 16 procent, gedreven door een vergelijkbare omzetgroei van 17 procent over alle regio's en merken. De merken van Abercrombie behaalden een netto-omzetgroei van 16 procent over het hele jaar met een vergelijkbare omzetgroei van 15 procent, terwijl de merken van Hollister een netto-omzetgroei van 15 procent lieten zien met een vergelijkbare omzetgroei van 19 procent. De operationele marge van het bedrijf voor het jaar was 15 procent, een stijging van 370 basispunten, en de nettowinst per verwaterd aandeel steeg met 72 procent naar 10,69 dollar ten opzichte van 2023.